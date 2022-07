No principal bairro de São Gonçalo o centro comercial do Alcântara tem passado por uma grande transformação. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

No principal bairro de São Gonçalo o centro comercial do Alcântara tem passado por uma grande transformação.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 15/07/2022 10:46

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de São Gonçalo está ponto em prática um planejamento estratégico no Alcântara, com equipe diária de 15 fiscais, para controlar e fiscalizar os espaços públicos. O bairro tem passado por uma grande transformação desde o início da atual gestão. No local, a Prefeitura realiza uma série de melhorias, que vão desde ordenamento urbano, revitalização de toda a região, com obras de infraestrutura, paisagismo e intervenções do projeto cultural Cidade Ilustrada, garantindo o desenvolvimento da maior região comercial de São Gonçalo.

No Espaço Raul Veiga, construído especialmente para abrigar os comerciantes informais que atuam na região e que oferece toda a infraestrutura necessária para o trabalho, com barracas padronizadas e passeio público totalmente revitalizado, cerca de oito servidores atuam diariamente, realizando as ações de inspeção e manutenção da área, além de checar o cumprimento das normas exigidas aos vendedores informais licenciados para atuar nas 142 barracas do espaço.

Nas ruas Yolanda Saad Abuzaid, Palmira Ninho e João Caetano, utilizadas para ocupação comercial de profissionais autônomos, cerca de sete fiscais de controle urbano circulam pelas áreas de atuação, garantindo a estruturação e organização das vias, beneficiando comerciantes e pedestres.

"O reforço nas ações de fiscalizações pelo centro de Alcântara é fundamental para manter a organização e controle das atividades dos vendedores informais. Com as iniciativas das nossas equipes, conseguimos influenciar positivamente a manutenção dos espaços e calçadas da região, que não podem ser ocupados por ambulantes, a fim de permitir o livre acesso aos pedestres", afirmou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogerio Abreu.

Novas barracas - Segundo a pasta, em abril deste ano, foi realizada a distribuição das primeiras 142 licenças para ambulantes atuarem no novo Espaço Raul Veiga, em Alcântara. Os trabalhadores receberam a licença e participaram de um sorteio, que definiu o número da barraca a ser cedida a cada um.



Remoção de ligações clandestinas - Operações para a remoção de pontos clandestinos de energia no Espaço Raul Veiga, em Alcântara, estão sendo realizadas no local. As atividades contribuem para diminuir a poluição visual, impedindo que os fios clandestinos afetem a estrutura dos postes de energia, acarretando acidentes.