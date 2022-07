Nos novos consultórios a população vai ter atendimento de qualidade e humanizado. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 15/07/2022 10:37

Os moradores da Venda da Cruz e região ganharam um novo espaço para atendimento com a inauguração do novo consultório odontológico da Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral. O local também passou por uma revitalização, com nova pintura em todas as salas de atendimento.

O prefeito gonçalense Nelson Ruas estava no local e falou do trabalho.

“Nosso objetivo é dar atendimento digno e com qualidade para o gonçalense. Agradeço a todos que se empenharam para esse consultório fosse entregue para a população, que poderá ter atendimento de qualidade e humanizado, prestado por toda a equipe de profissionais que trabalham aqui”, disse o chefe do Executivo.

Segundo ele, a saúde bucal tem sido em dos focos de sua gestão, com ampliação de pontos de atendimento por toda a cidade. O secretário de Saúde Dr.Gleison Rocha também destacou esse trabalho.

“Falei com o subsecretário de Odontologia sobre a necessidade de ampliarmos o atendimento em nossa cidade, porque a saúde começa pela boca. Temos ampliado esse atendimento também com implantação da odontologia em UTIS, reduzindo índice de infecções. Nosso objetivo é cada vez mais ampliar a rede para atendimento odontológico na cidade, disse.

A região futuramente contará com ampliação dos atendimentos odontológicos.

“Do Barro Vermelho até aqui (Venda da Cruz), não tínhamos um consultório odontológico da atenção básica. É uma população grande nessa região que precisava desse atendimento. Futuramente teremos um novo consultório odontológico aqui, para ampliarmos a oferta de serviços á população”, destacou o subsecretário de Odontologia, Dr. Paulo Alberto do Nascimento.

Estiveram na inauguração ainda o subsecretário de Atenção Básica, Maik Mello e o administrador da unidade de saúde, Artur Salles e o vereador Professor Felipe Guarany.