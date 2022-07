Os banheiros químicos já foram instalados nas feiras do Rocha, Alcântara, Itaúna e Gradim. - Divulgação

Publicado 18/07/2022 09:57

A Prefeitura de São Gonçalo está realizando a instalação de banheiros químicos nas feiras livres da cidade. Já foram contempladas as feiras do Rocha, Alcântara, Itaúna e Gradim. Com a reforma do banheiro público na feira de Neves, entregue em outubro do ano passado, os feirantes de outros bairros manifestaram a necessidade de ter um banheiro para que todos usassem durante o período em que estão trabalhando nas barracas.

“Essas feiras são um símbolo da nossa cidade. Existem há anos e muitas pessoas frequentam. A gente vê aqui pais e avós passeando com filhos e netos. O pessoal vem para comprar de tudo e fazer um lanche de pastel com caldo de cana, que todo mundo gosta. E a feira é bastante extensa. Quem vem só comprar algum produto e voltar para casa, fica mais tranquilo. Mas, e os feirantes que chegam aqui muito cedo e passam toda a manhã? Eles precisam de um banheiro e nós estamos levando isso para eles”, disse o prefeito Capitão Nelson, que percorreu neste domingo a feira de Alcântara.

Há cinco anos trabalhando na feira do Alcântara, José Duarte, de 63 anos, conhecido como Seu Doquinha, vende produtos feitos pela esposa como toalha de mesa, capa para sofás, fronha para travesseiros. Ele aprovou a instalação dos banheiros.

“Aqui a gente sempre dependeu da boa vontade dos comércios que abrem no domingo. Uma farmácia ou uma loja. Agora facilitou. E o melhor é que estão cuidando, porque está sempre limpinho”, disse.

Jocimara Alves, que vende roupas masculinas na feira há dois anos, gostou da novidade. “Facilita bastante pra gente. Ainda mais eu que preciso vir trabalhar com meu filho de quatro anos. Sabe como é criança, quer ir ao banheiro toda hora”, disse.

Em Neves, a reforma do banheiro público foi uma promessa de campanha do capitão. O local, que tem 10 banheiros masculinos e femininos, atende ao público aos domingos.