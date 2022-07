O secretário de Educação, Maurício Nascimento, visitou o espaço. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

O secretário de Educação, Maurício Nascimento, visitou o espaço.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 19/07/2022 10:14

A obra de manutenção corretiva na Escola Estadual Municipalizada Bairro Almerinda está em fase de finalização. A Prefeitura de São Gonçalo informou na segunda-feira (18), que o secretário de Educação, Maurício Nascimento, visitou o espaço, que já está praticamente concluído, necessitando apenas de reparos pontuais, limpeza, mobiliário e lousas. Os 213 alunos da escola, do pré escolar ao quinto ano, estão alocados no Ciep 240 – Professor Haroldo Teixeira Valadão e voltarão a assistir às aulas na unidade assim que a obra for concluída, ainda no próximo semestre.

Fazem parte da reforma a substituição parcial do telhado (troca de telhas e madeiramento), a colocação de forro, a revisão elétrica, a revisão hidráulica, a substituição de todo o piso, do emboço pontual e das portas, além das pinturas interna e externa completas, a restauração dos muros e o saneamento de infiltrações.

O secretário de Educação, com sua equipe, fiscalizou o trabalho feito na unidade, dando andamento às demandas para que a escola volte a receber os alunos o mais rápido possível.

“É importante entregar uma escola bonita e funcional, trazendo os alunos de volta ao seu espaço, agora com uma infraestrutura adequada. Estamos trabalhando dia a dia, pensando nos mínimos detalhes, para garantir a segurança e o ensino de qualidade para as crianças da comunidade”, disse o secretário.