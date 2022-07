Sandra de Sá vai fazer uma participação ao lado da Orquestra Municipal de São Gonçalo. - Reprodução

Publicado 19/07/2022 10:42

O palco do Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, nesta quinta-feira (21), uma importante figura da música brasileira, a cantora Sandra de Sá. A artista vai fazer uma participação, ao lado da Orquestra Municipal de São Gonçalo, no projeto PagoDê, do cantor Thiago Dê. Cem pares de ingressos serão distribuídos através de uma ação no perfil do Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura (@turismoculturasg). Não haverá venda de ingressos.

A apresentação vai reunir releituras de pagodes de sucesso com arranjos do maestro Paulo Guarany.

“Estou muito feliz de receber essa grande amiga e parceira nesse projeto, além dos músicos incríveis e talentosos da Orquestra Municipal. São Gonçalo é a minha cidade, é onde eu sempre sou recebido muito bem e tenho certeza de que o público vai acolher essa grande artista da música brasileira da melhor maneira possível. Tenho certeza de que será uma noite muito especial”, declarou Thiago Dê.

Sandra de Sá acumula mais de 40 anos de carreira. Com uma voz grave e potente, a artista destaca toda a sua africanidade durante suas apresentações. A grande diva do soul brasileiro promete cantar seus maiores sucessos como “Olhos Coloridos”, “Não Vá” e “Retratos e Canções”, para o público gonçalense.

A Orquestra Municipal de São Gonçalo, que conta com regência do maestro Maestro Paulo Guarany, também preparou um repertório repleto de sucessos para acompanhar Thiago Dê e Sandra de Sá. A orquestra é formada por seis clarinetas, três flautas, quatro violinos, dois violoncelos, dois contrabaixos acústicos, cinco saxofones, quatro trompetes, quatro trombones, uma tuba, três trompas, um oboé, um fagote, bateria, percussão, baixo elétrico, violão, guitarra, teclado e 10 pessoas no coral.

Ingressos – A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta terça-feira (19), às 17h, 100 pares de ingressos para o show.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Quinta-feira (21), às 19h. Classificação etária: livre.