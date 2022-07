O evento foi realizado em alusão Dia de Proteção às Florestas. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

O evento foi realizado em alusão Dia de Proteção às Florestas.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 20/07/2022 11:17 | Atualizado 20/07/2022 11:22

Cerca de 15 crianças e adolescentes, de quatro a 12 anos, da Casa de Acolhimento Infantil (CAI), participaram, na tarde desta terça-feira (19), na Área de Preservação Ambiental (APA) do Engenho Pequeno, do Estudo Vivo, uma integração entre as Secretarias municipais de Meio Ambiente e de Educação para proporcionar às crianças conhecimento sobre preservação do meio ambiente e a consciência ecológica para proteger a fauna e flora de São Gonçalo para as gerações futuras.

Segundo a Prefeitura, o evento desta terça foi realizado em alusão Dia de Proteção às Florestas, que aconteceu no último domingo (17). As coordenadoras do Estudo Vivo Lorena Ramos e Cristiane Ferreira, junto a agentes do Grupamento de Defesa e Preservação Ambiental (GPAm), realizaram a visita guiada para as crianças e adolescentes do CAI.

"Ao chegarem ao local, as crianças passam por uma dinâmica de percepção e ambientação, uma forma de se conectarem ao espaço da Área de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno, um momento para se desconectar da internet, redes sociais e outras distrações tecnológicas", afirmou o poder público no texto.

“ Convidamos as crianças a fecharem os olhos, para que eles possam ouvir, descrever as sensações que estão tendo. Falamos da importância da natureza, das florestas, abordamos questões como queimadas e perigo da soltura de balões”, disse a coordenadora do Estudo Vivo, Lorena Ramos.

As crianças foram alertadas sobre os estragos que os balões podem provocar na áreas de mata e também no perímetro urbano, principalmente nesta época do ano, quando o número de soltura de balões aumenta consideravelmente. Para ilustrar a aula, um balão que caiu na APA do Engenho Pequeno foi utilizado para alertar os pequenos sobre os incêndios que podem ocorrer, destruindo vegetação e fauna local.

“Cada criança e adolescente que vive na Casa de Acolhimento Infantil tem uma história de vida difícil, seja por violação de direitos ou abusos. Participar de atividades como essa é fundamental para que eles tenham novas perspectivas sobre si mesmos, absorvendo conhecimento e interagindo com a natureza”, disse Alan Rodrigues, subsecretário da Infância e Adolescência.

As crianças também puderam conhecer trilhas da APA , realizaram o plantio de um ipê amarelo, puderam conhecer o viveiro da APA, que produz mudas de diversas espécies.

Casa de Acolhimento Infantil

É um serviço de acolhimento institucional da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do município de São Gonçalo. A instituição acolhe crianças e adolescentes de ambos os sexos e que estão sob medida de proteção, em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estão temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.