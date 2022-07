No bairro de Alcântara, em São Gonçalo, duas vans intermunicipais foram multadas. - Divulgação

Publicado 22/07/2022 10:15

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em quatro ações distintas para fiscalizar o transporte intermunicipal, autuou na última terça-feira (20/07) e na quarta-feira (21/07) sete veículos que faziam transporte irregular nos municípios de São Gonçalo, Magé e Duque de Caxias. Ao todo 33 veículos foram abordados e fiscalizados. A autarquia continuará a realizar ações em todo o Estado com o objetivo de trazer bem estar, segurança e conforto aos passageiros.

No bairro de Alcântara, em São Gonçalo, duas vans intermunicipais foram multadas porque trafegavam com passageiros em pé no percurso realizado na rodovia RJ-104. Ao serem abordadas, os passageiros que estavam em pé tiveram que desembarcar, as vans foram multadas e seguiram viagem.





Em Piabetá, no município de Magé três veículos foram multados por fazer transporte irregular de passageiros. Um dos carros abordados nesta quarta-feira, cobrava R$ 50,00 o frete fechado no percurso entre Piabetá e Duque de Caxias. Um outro, no mesmo local, cobrava R$ 13,00 por passageiro no trajeto entre Piabetá e Rio de Janeiro.

Em Saracuruna, no município de Duque de Caxias, um outro carro particular também foi multado porque fazia transporte de passageiros fora das plataformas de aplicativos de transporte permitidas.