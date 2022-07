O coletivo de autoras gonçalenses ‘Escritoras Vivas’ vai celebrar o Dia das Escritoras. - Divulgação

Publicado 21/07/2022 10:03

O dia 25 de julho é celebrado o Dia do Escritor. A data é comemorada desde 1960, quando o então ministro da Educação e Cultura, Pedro Paulo Penido, escolheu a ocasião para homenagear autores e autoras nacionais, na ocasião do I Festival do Escritor Brasileiro, patrocinado pela União Brasileira de Escritores (UBE).



A data também foi escolhida pelo coletivo de autoras gonçalenses ‘Escritoras Vivas’ para celebrar o Dia das Escritoras, em um evento, que segundo os organizadores, promete ser marcante para a literatura de autoria feminina na região.

Com início às 17h, o evento acontece no Empório Vírgula, no Centro de São Gonçalo, e contará com uma série de celebrações como o lançamento do primeiro livro da jornalista e escritora Renata Toledo, integrante do coletivo, ‘Dor que não tem nome’; o lançamento simultâneo de obras individuais e coletivas das autoras Escritoras Vivas; a assinatura da parceria entre o coletivo e o LabLetras, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); e o lançamento do projeto de videocasts das Escritoras Vivas, com a divulgação da data de estreia do canal.



"Tudo isso está sendo possível por meio da parceria recém firmada entre o coletivo Escritoras Vivas e o Empório Vírgula, que abraçou o projeto e abriu suas portas para a valorização e a divulgação da cultura e literatura local", afirmou o coletivo no texto.



Em atuação desde 2020, o coletivo Escritoras Vivas, idealizado pela professora e escritora Yonara Costa, junto às escritoras Suzane Silveira e Cyntia Fonseca, hoje conta com mais de 30 autoras, mulheres de diferentes idades, profissões e ideais que se uniram em prol da cultura e do empoderamento feminino na cidade de São Gonçalo e limítrofes.



Desde que iniciou, o coletivo já realizou o lançamento do livro ‘Escritoras Vivas: coletivo de autoras gonçalenses’, nos formatos impresso e digital, e propiciou o lançamento de, pelo menos, cinco obras individuais de autoras integrantes.



Além das parcerias já citadas, as Escritoras Vivas têm o selo do Grupo Mulheres do Brasil (GMB); conta com o apoio da editora, também gonçalense, Apologia Brasil, e da plataforma de divulgação cultural Cultura à Milanesa; além das parcerias com o coletivo Ressuscita São Gonçalo e o Projeto Lilás.



O Empório Vírgula (@emporio.virgula) também ‘nasceu’ em 2020, logo após o 'boom' da pandemia. Fica localizado na Rua Carlos Gianeli, número 235, no Centro, e tem se tornado referência de espaço tanto para confraternização quanto workspace, com a oferta de um cardápio diferenciado, com drinks de café, capuccinos e quitutes variados.



Veja programação completa do Dia da Escritora na próxima segunda-feira (25)



17h: Lançamento do livro ‘Dor que não tem nome’, da Renata Toledo;

18h: Lançamento simultâneo e coletivo das autoras Escritoras Vivas;

19h: Assinatura da parceria com o LabLetras.