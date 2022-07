O Parque Industrial de São Gonçalo, no bairro da Água Mineral, com mão de obra e usina próprias, acarretam economia e agilidade no serviço. - Divulgação PMSG - Foto: Fábio Guimarães

O Parque Industrial de São Gonçalo, no bairro da Água Mineral, com mão de obra e usina próprias, acarretam economia e agilidade no serviço. Divulgação PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 21/07/2022 10:24

As vias de São Gonçalo se transformaram em um verdadeiro canteiro de obras, com investimentos em infraestrutura e conservação. Graças à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a cidade segue tomada por diferentes frentes de obra, devido ao privilégio de possuir o Parque Industrial de São Gonçalo, no bairro da Água Mineral, com mão de obra e usina próprias, que acarretam economia e agilidade no serviço.

A produção, que já tinha registrado um aumento de 150% no último ano em relação à gestão anterior, segue em crescimento. Atualmente, são fabricadas 300 peças por dia de artefatos de concreto como manilhas, meio-fio, bocas de lobo, blocos e tampas de bueiros. A grande produção atende às obras do projeto Mãos à Obras, Asfalta São Gonçalo e o recapeamento asfáltico nas ruas do município.

"Trabalhamos intensamente na produção de asfalto, com fabricação a todo vapor. Produzimos diariamente 550 toneladas de asfalto. Comparado à última gestão, hoje em dia produzimos 30 vezes mais. Conseguimos melhorar a linha de produção, ao todo, são 30 profissionais envolvidos na produção dos materiais para atender à alta demanda da Prefeitura”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza.

O programa Mãos à Obra, estruturado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, teve início em agosto do ano passado e já contemplou mais de 20 bairros. O Mãos à Obra é uma parceria entre o Poder Executivo Municipal e a comunidade para execução de obras de calçamento e/ou pavimentação de ruas, com o objetivo de melhorar a situação de acessibilidade às comunidades e a qualidade de vida dos usuários.

Mais de 70 ruas do programa já foram entregues ou estão em andamento e outras 22 devem iniciar ainda neste terceiro trimestre do ano. E o trabalho não para. “Nossa expectativa é de que, até o fim de 2022, mais de 150 ruas sejam entregues reformuladas e entregues à população”, declarou o secretário Junior.

O programa Asfalta São Gonçalo também segue com intervenções por toda a cidade. Há pouco mais de um ano em execução, o programa já recapeou mais de 20 ruas e importantes corredores viários das 54 previstas. Asfalta São Gonçalo é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), que fornece os insumos para que o asfalto seja produzido na Usina da cidade.