As ações contaram com apoio das secretarias de Ordem Pública e de Transportes.Divulgação PMSG

Para combater a circulação de motocicletas irregulares pelas vias públicas da cidade, a Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, realizou, na manhã da última quarta-feira (20), uma operação conjunta envolvendo as forças de segurança. As ações contaram com apoio das secretarias de Ordem Pública e de Transportes.

A operação batizada de "São Gonçalo mais Segura" aconteceu em cinco locais, durante toda a manhã, e teve a participação de agentes da Operação São Gonçalo Presente, Guarda Municipal, policiais do 7º BPM e policiais civis das delegacias (72ª DP, 73ª DP, 74ª DP, e 75ª DP).

Em ações simultâneas, equipes atuaram no entroncamento da Rua Alfredo Bahiense e Avenida Porto do Rosa, no Boaçu, às margens da BR-101; na Rua Dr. Pio Borges, no Pita; na Estrada São Pedro com a Marechal Povoas, em Vista Alegre; na Rua Cândido Reis, no Coelho; e na Estrada Raul Veiga, no Bandeirantes.

A Polícia Civil verificou os chassis de todas as motocicletas que foram abordadas durante a ação, bem como a documentação dos condutores para checar se existe algum mandado de prisão em aberto.

O secretário de Transportes, Fabio Lemos, lembrou que essas ações integradas são importantes para garantir as fiscalizações pela cidade.

“Desde o início da atual gestão estamos trabalhando nas vias públicas da cidade para diminuir o número de irregularidades, retirando as motocicletas sem emplacamento. Essa integração com as forças policiais e as secretarias garante não somente fiscalizar os veículos, mas também dar mais segurança à população", afirmou o secretário.

Para o secretário de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira, essas operações são necessárias para inibir ações criminosas.

"A ação conjunta com as forças de segurança do município se faz necessária para coibir ainda mais os inúmeros crimes que são cometidos utilizando motocicletas. Através da integração, conseguimos realizar o procedimento de forma rápido e prática, removendo esses veículos irregulares das vias públicas e garantindo ainda mais a segurança dos moradores de São Gonçalo", contou o Capitão.

As motocicletas removidas durante a operação foram encaminhadas para o depósito público. Para a retirada dos veículos é necessário se dirigir até o depósito municipal, Transguard, localizado na Rua General, R. Fonseca Ramos, na Estrela do Norte, e seguir o procedimento de regularização.

Durante a manhã, 55 motocicletas foram removidas. As ações prosseguem durante a tarde.