Roubo de veículos em São Gonçalo teve uma queda de 39, 68% nos registros foi registrada no mês de junho, segundo o Isp. - Divulgação

Roubo de veículos em São Gonçalo teve uma queda de 39, 68% nos registros foi registrada no mês de junho, segundo o Isp.Divulgação

Publicado 25/07/2022 10:00

A Prefeitura de São Gonçalo disse que segurança no município tem sido uma das maiores prioridades da atual gestão e o Instituto de Segurança Pública (Isp) confirma. "Com ações de patrulhamento pelas vias públicas, por meio da integração entre as forças de segurança, os índices de criminalidade têm reduzido periodicamente", comemora o Executivo no texto. E não é para deixar passar mesmo: somente em junho deste ano, a cidade conseguiu uma redução de 39,68% nas ocorrências relacionadas a roubo de veículos, se comparado ao mesmo período do ano de 2021, segundo o levantamento do órgão estadual.

"No primeiro semestre, os resultados são ainda mais positivos, totalizando uma diminuição de 47,11% no mesmo indicador. Neste período, foram 1520 ocorrências de roubo de veículos, 716 casos a menos do que o registrado no mesmo período do ano anterior", afirmou o Executivo no texto.

Segundo a Prefeitura, o saldo positivo se deve às ações de patrulhamento por meio da integração entre a Secretaria de Ordem Pública e a Operação São Gonçalo Presente, com o apoio da Guarda Municipal, que tem trabalhado na estruturação de ações de rondas, de acordo com as informações obtidas pela mancha criminal do município.

“Estamos trabalhando de forma alinhada com as forças de segurança no município. Esses números mostram o empenho e dedicação dos nossos agentes de segurança, que atuam diariamente pelas vias públicas, levando segurança para a população gonçalense”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira.

O psicólogo Leandro Costa, de 33 anos, morador do bairro Pacheco, relatou que já nota uma melhora na segurança do município.

“Diante do atual contexto de segurança pública que vive nosso Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo é um dos municípios que anteriormente possuía um grande aumento no número de roubos de veículos. Contudo, após a mudança de governo para o prefeito Capitão Nelson, notamos uma melhoria com relação à sensação de segurança em alguns bairros da cidade. Aqui no Pacheco, é possível verificar a presença dos agentes do São Gonçalo Presente, são feitas operações conjuntas com a Polícia Civil e Guarda Municipal, situação que há alguns anos não ocorria. Essa atual realidade traz aos moradores dos bairros contemplados pelo programa uma segurança não vista anteriormente”, concluiu Leandro.