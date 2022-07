As equipes estiveram nos bairros de Maria Paula e Colubandê, para remover propagandas irregulares em outdoors e faixas fixadas em passarelas. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

As equipes estiveram nos bairros de Maria Paula e Colubandê, para remover propagandas irregulares em outdoors e faixas fixadas em passarelas.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 26/07/2022 09:07

Através das ações fiscalizatórias pela cidade, a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas multou quatro empresas por aplicação de outdoors instalados em área pública do município. Na manhã desta segunda-feira (25), as equipes estiveram nos bairros de Maria Paula e Colubandê, para remover propagandas irregulares em outdoors e faixas fixadas em passarelas.

Durante a atuação das equipes, uma empresa especializada em direção veicular, na rua Laureano Rosa, no Alcântara, foi multada em 54 Ufisg (R$ 2.239,38), por exibir publicidade em outdoor sem autorização dos órgãos municipais. O estabelecimento já havia sido autuado no mês de junho deste ano pelo mesmo motivo.

Na Avenida Presidente Roosevelt, em Vista Alegre, uma distribuidora de ferragens também foi multada em 54 Ufisg (R$ 2.239,38), após voltar a fixar cartazes em outdoors irregulares da cidade.

Uma fornecedora varejista de material de construção, localizada na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no Colubandê, também foi autuada por exibição de publicidade sem autorização. A multa foi de 27 Ufisg (1.119,69). Todos os outdoors irregulares estavam fixados em área pública, na RJ-104, no bairro de Maria Paula.

Já na Avenida Visconde de Santarém, em Tribobó, um posto de gasolina também foi autuado em 54 Ufisg (R$ 2.239,38). A empresa aplicou cartazes propagandistas em um outdoor irregular, na RJ-106.

Para o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, as atividades fiscalizatórias permitem uma melhor organização da cidade.

"As fiscalizações estão intensificadas. Precisamos seguir com o ordenamento na cidade. Por isso, as equipes da Posturas estão atuando de forma ferrenha, visando manter as áreas públicas de São Gonçalo organizada", afirmou o subsecretário.

Novos uniformes - As equipes da subsecretaria estão passando por uma nova estruturação. Os profissionais serão designados e realocados para dar prosseguimento às ações de vistorias pelas vias públicas da cidade. A partir de agora, as equipes que circulam pelos centros comerciais de São Gonçalo estarão usando novo uniforme.

Por meio dessa modernização, a subsecretaria também conta com uma nova frente de trabalho, com núcleos especializados em cada setor de atendimento. Essa é uma forma de distribuir o trabalho de forma mais eficaz, devolvendo à população um serviço com maior celeridade.