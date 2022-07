O número de exames realizados no Heat também chama a atenção. - Divulgação

O número de exames realizados no Heat também chama a atenção.Divulgação

Publicado 26/07/2022 09:35

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, chegou a marca de mais de 57 mil pacientes atendidos nos setores de urgência e emergência, centro de trauma e ambulatório de pós-operatório.

Só no primeiro semestre deste ano o número de exames realizados na unidade chamou a atenção. Foram mais de 490 mil exames laboratoriais e 50 mil de imagens, entre eles de tomografia computadorizada e ressonância magnética. O Heat é especializado no atendimento de alta complexidade a pacientes com múltiplos traumas, conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas.



No mesmo período, a unidade também realizou mais de 15 mil cirurgias, entre urgência e emergência, urgência programada, ambulatorial, ortopédica, neurocirúrgica e de grandes queimados. "São centenas de profissionais envolvidos 24 horas por dia, para garantir um atendimento rápido, eficaz e humanizado ao paciente. Vamos continuar investindo na qualidade de nossos serviços, buscando sempre novas tecnologias, para prosseguirmos desempenhando um papel relevante na saúde pública", garante o diretor do Heat, Raphael Riodades.



O Heat tem duas portas de entrada: o Centro de Trauma e a unidade de urgência e emergência. Os pacientes são atendidos de acordo com os protocolos de classificação de risco. A unidade conta com um heliponto, onde desembarcam pacientes extremamente graves, resgatados dos mais diferentes pontos do Estado do Rio de Janeiro. Por um corredor exclusivo, este paciente é levado diretamente ao Centro de Trauma, onde uma equipe especializada de profissionais o aguarda.



Entre os 57.867 mil pacientes assistidos no Heat está a estudante Virginia Monteiro, de 12 anos, moradora de Maricá, que no mês passado foi vítima de atropelamento. "Nossa filha recebeu toda a atenção e atendimento desde a sua chegada ao hospital. Só temos a agradecer a toda equipe médica, de enfermagem e pessoal de apoio. Que Deus abençoe a todos", declarou a mãe da menina, Isabel Monteiro.



A estrutura do Heat é composta por 243 leitos com perfil de alta complexidade, entre enfermarias clínico-cirúrgicas, salas de cuidados intensivos e semi-intensivos, isolamentos, leitos de apoio à emergência e de CTIs adulto e pediátrico. A unidade mantém um moderno centro de imagens com ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio x, ecocardiograma, eletrocardiograma, ultrassonografia, ecodoppler, endoscopia, colonoscopia e broncoscopia.



O hospital, administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com a secretaria estadual de Saúde, também mantém um amplo e moderno laboratório, banco de sangue, farmácia, almoxarifado, refeitório, área de convivência e uma brinquedoteca, que garante um atendimento humanizado às crianças internadas nas enfermarias e no CTI pediátrico.