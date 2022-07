A obra, que começou em março deste ano, está bem avançada, já na fase de colocação de azulejos. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/07/2022 09:27

A Prefeitura de São Gonçalo disse que falta pouco para que a população possa desfrutar do Restaurante do Povo, que está sendo construído em Alcântara. Segundo o Executivo, a obra, que começou em março deste ano, está bem avançada, já na fase de colocação de azulejos. A unidade fica na Rua São Pedro e vai oferecer, a preços populares, 3 mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e 2 mil almoços, de segunda a sábado.

O local vai abrigar, além do refeitório, salas de administração, banheiros, armazenamento de lixo, almoxarifado, área de preparo das refeições e sucos.

A escolha do local do restaurante, no Centro de Alcântara, se deu por ser um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, um terminal rodoviário, igrejas, entre outros.

“Para alguns, essas serão as únicas refeições do dia, então pedi que as equipes trabalhassem incansavelmente para entregar o restaurante o mais breve possível. E fui atendido pelos homens que estão ali diariamente fazendo de tudo para que ainda esse ano a população já possa desfrutar do restaurante”, declarou o prefeito Capitão Nelson.