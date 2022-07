Localizado no bairro do Arsenal, a sede do projeto atende cerca de 500 crianças no município de São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 26/07/2022 09:17

O projeto socioesportivo Craque do Amanhã, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) na Comunidade, está oferecendo 95 vagas de cursos de qualificação e capacitação profissional em São Gonçalo.

Localizado no bairro do Arsenal, a sede do projeto que atende cerca de 500 crianças nos municípios de São Gonçalo, Caxias e Santa Isabel, em São Paulo, é um polo de cursos profissionalizantes do Senac, onde os cursos são oferecidos . As aulas serão realizadas nos períodos da manhã ou tarde, às terças e quintas-feiras.

A lista de cursos é a seguinte:

-Prática Administrativa

As aulas serão realizadas no período da tarde, às 3ª e 5ª feira, e os interessados precisam ter acima de 16 anos.

-Aprendendo a Desenhar

As aulas serão realizadas no período da tarde, às 3ª e 5ª feira, e os interessados precisam ter acima de 12 anos.

-Comunicação - Expressões Oral e Corporal

As aulas serão realizadas no período da manhã, às 3ª e 5ª feira, e os interessados precisam ter acima de 14 anos.

-Estoquista

As aulas serão realizadas no período da manhã, às 2ª, 4ª e 6ª feira, e os interessados precisam ter acima de 15 anos.

Após a conclusão com o mínimo de carga horária exigida, o aluno é contemplado com a emissão do certificado de conclusão do respectivo curso.

Importante destacar, que os alunos interessados precisam ter Carteira de Identidade e CPF.

As aulas serão realizadas na unidade do Craque do Amanhã no bairro do Arsenal em São Gonçalo, localizada na Rua Clodomiro Antunes da Costa, 224, ao lado do Ciep Zuzu Angel.

Interessados podem fazer contato com o Craque do Amanhã através do (21) 2514-0706 e pelo Whatsapp (21) 98770-6097.