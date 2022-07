Coordenadora da enfermaria pediátrica do Heat, a pediatra Maria Marta Monção falou sobre os principais riscos de acidentes. - Divulgação

Publicado 29/07/2022 09:49

Os acidentes na infância representam uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes de um a 14 anos no país. Nesta época de férias escolares, os casos de afogamentos, sufocações, queimaduras, quedas, entre outros acidentes tendem a aumentar. Os pequenos acabam mais vulneráveis a esses riscos, principalmente por ficarem a maior parte do tempo dentro de casa ou em áreas de lazer. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) faz um alerta aos responsáveis: a vigilância deve ser constante.

- Os pais precisam redobrar os cuidados especialmente nesta época do ano. Em casa, verifique as telas nas janelas e varandas, se há tomadas expostas, piscinas sem coberturas e remédios, material de limpeza e plantas tóxicas ao alcance das crianças. Dependendo da idade, é importante ainda que a criança esteja sempre sob a supervisão de um adulto. Em parquinhos e áreas de lazer, é preciso ficar a atento às condições de conservação dos brinquedos, aos espaços de brincadeiras e à circulação de veículos – destacou a pediatra Maria Marta Monção, do Hospital Estadual Alberto Torres, uma das principais emergências da rede estadual de saúde.

Levantamento da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (Subvaps) mostra que as principais causas de acidente na infância são afogamentos, queimaduras e intoxicação acidental. Somente em 2021, foram registradas 411 internações por afogamentos e submersões acidentais, 84 por exposição à fumaça ou fogo, e 45 por intoxicação acidental.

A análise mostra que, na faixa de 0 a 4 anos, a principal causa de acidentes é o contato com uma fonte de calor ou com substâncias quentes, como ferro de passar roupa, água quente, panelas, etc. Entre 2015 e 2022, foram registradas 735 internações nessa faixa etária por esse tipo de acidente. Envenenamento ou intoxicação acidental por exposição às substâncias nocivas vem em segundo lugar, com 190 registros, seguido pela exposição à fumaça, ao fogo e às chamas, com 152 casos. Os afogamentos e submersões acidentais registraram 106 notificações.

Na faixa etária de 5 a 9 anos, o contato com uma fonte de calor ou com substâncias quentes também é a principal causa de acidentes. Nos últimos sete anos, foram registradas 162 internações dessa natureza. No mesmo período, foram 144 casos de exposição à fumaça, ao fogo e às chamas, e 80 notificações de contato com animais e plantas venenosas. Os afogamentos e submersões acidentais vêm em quarto lugar, com 45 casos registros.

Os riscos de acidentes diminuem à metade na faixa etária de 10 a 14 anos. Entre 2021 e 2022, foram registradas 344 internações por acidentes nessa faixa etária. A exposição à fumaça, ao fogo e às chamas é a principal causa entre esse público, com 98 registros; seguido pelo contato com uma fonte de calor ou com substâncias quentes, com 80 casos; e contato com animais e plantas venenosas, com 71 notificações.

Quais as principais causas de acidentes em crianças de 0 a 4 anos?

Nas crianças pequenas, são mais comuns as queimaduras com mamadeiras, água de banho e exposição ao sol. Deve-se observar sempre a temperatura da água antes de colocar a criança no banho. A exposição ao sol só deve ocorrer antes das 10h e após as 15h. Em caso de queimaduras, banhe a área atingida com água corrente fria, não aplique nenhuma substância química e leve a criança ao médico para ser avaliada.

É muito comum também acidentes com panelas quentes e eletrodomésticos?

Sim. As crianças de 1 a 6 são as mais expostas a esses tipos de queimaduras. Elas podem puxar as panelas do fogão. Por isso, é importante que os cabos das panelas estejam sempre virados para dentro do fogão. Crianças também gostam de puxar fios. Por isso, atenção a torradeiras, cafeteiras e outros eletrodomésticos, que devem estar em uma altura fora do alcance da criança.

Como proceder em caso de intoxicação com material de limpeza, plantas ou medicamentos?

Esses produtos devem estar sempre fora do alcance das crianças. Mas, se mesmo com todo o cuidado, houver ingestão desses produtos, a criança deve ser levada imediatamente a um serviço de saúde. Não se esqueça de levar a embalagem do produto ingerido para que o médico possa analisar com o centro de intoxicação que substância é aquela e qual o antídoto que deverá usar.

E nos casos de ingestão de pequenos objetos?

As crianças menores costumam levar tudo à boca e, dessa forma, podem acabar ingerindo pequenos objetos e se asfixiar. Os adultos devem lembrar de não deixar bico de chupeta, botões, pecinhas de brinquedos, moedas e outros objetos pequenos perto das crianças. Além disso, não ofereça a crianças menores pipoca, balas e chicletes. Em caso de asfixia, é preciso levar a criança imediatamente ao serviço de saúde.

Os choques elétricos também são um risco para as crianças e adolescentes?

Sim. Nesses casos, a primeira providência a se tomar é desligar a chave geral, soltar a criança do que está segurando e levá-la imediatamente ao atendimento médico.

Além desses que citamos, há outra causa recorrente de acidentes com crianças e adolescentes?

Temos visto muitos acidentes envolvendo animais. É prudente que pais e responsáveis ensinem as crianças a não acariciar animais estranhos, nem provocar ou atacar nenhum animal. Além disso, é importante que a criança que tem um animal em casa aprenda que não deve acordar um bicho que está dormindo nem se aproximar quando ele está se alimentando. Em casos de mordidas ou lesões causadas por animais, é preciso saber se o animal foi vacinado, lavar o ferimento apenas com água e procurar o quanto antes um serviço de saúde.

São muitos os riscos de acidente que as crianças e adolescentes estão expostos, mas no geral qual é a principal recomendação para pais e responsáveis?

_ O mais importante é que pais e responsáveis mantenham atenção redobrada, principalmente nessa época de férias. Se acontecer algum acidente, procurem imediatamente o socorro mais próximo.