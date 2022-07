A Ouvidoria da Saúde, além de atender aos usuários presencialmente, também tem outros canais de comunicação. - Divulgação

A Ouvidoria da Saúde, além de atender aos usuários presencialmente, também tem outros canais de comunicação.Divulgação

Publicado 27/07/2022 10:42

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo tem novo endereço: a sede da Secretaria, no Boa Vista (G2 do Shopping São Gonçalo). O órgão é um canal de comunicação entre os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e o município, onde os gonçalenses podem fazer reclamações, denúncias, dar sugestões e tirar dúvidas sobre os assuntos relacionados à saúde da cidade.

Apesar de ter mudado fisicamente, a Ouvidoria – além de atender aos usuários presencialmente – também tem outros canais de comunicação. São eles: (21) 3195-5198 ramais 1115 e 1111, email ouvidoriadasaude@pmsg.gov.rj.br, portais de comunicação da Prefeitura Municipal de São Gonçalo e ouvidoria do Ministério da Saúde. Por todos os meios, os usuários serão atendidos por um ouvidor qualificado.

As demandas que chegam à Ouvidoria são respondidas em até 30 dias a partir do recebimento. O prazo pode ser prorrogado por igual período, desde que haja justificativa expressa. São Gonçalo realiza, em média, 500 atendimentos mensais.

“Ressaltamos a importância da participação do cidadão como forma de contribuir para construção do sistema de saúde que atenda a toda as necessidades da população e isso pode ser feito através de nossos canais de comunicação”, disse a coordenadora da Ouvidoria da Saúde, Quêila Ventura.