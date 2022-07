As inscrições podem ser feitas no Senai de São Gonçalo, na Secretaria Escolar. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Firjan Senai, vai abrir 540 vagas para cursos profissionalizantes em diversas áreas. Os interessados devem ficar atentos às datas de inscrições de cada curso, com algumas áreas de atuação iniciando já na próxima quinta-feira (4/8). Cada área de formação possui requisito de escolaridade específico, a partir do 5º ano do ensino fundamental, idade inicial de 16 anos, com vagas disponíveis nos turnos da manhã, tarde e noite.

As inscrições podem ser feitas no Senai de São Gonçalo, na Secretaria Escolar, mediante apresentação da seguinte documentação: comprovante de residência no município de São Gonçalo e comprovante de escolaridade.

Serão oferecidos cursos nas seguintes áreas: assistente de operações em logística, eletricista predial, caldeiraria, solda de aço carbono 4g, operador de máquinas de usinagem convencionais, assistente administrativo, mecânico de manutenção, desenvolvedor de conteúdo para youtube, eletricista predial, pintor industrial – rolo e trincha, costureiro industrial do vestuário, soldador de aço carbono eletrodo revestido 6g, desenhista de projetos elétricos industriais.

O Senai São Gonçalo fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, número 134, Centro.

Confira abaixo a relação, carga horária e escolaridade exigida para cada um dos cursos

Assistente de operações em logística – carga horária: 180 horas, idade mínima: 16 anos, escolaridade mínima: 7º ano do Ensino Fundamental. Período de inscrição: 19 a 30 de setembro.

Eletricista Predial – carga horária: 380 horas; idade mínima: 18 anos; escolaridade mínima: fundamental II completo. Período de inscrição: 19 a 30 de setembro.

Caldeiraria – carga horária: 540 horas; idade mínima: 18 anos; escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental. Período de inscrição: 4 a 22 de agosto.

Solda de Aço Carbono 4g – carga horária: 180 horas; idade mínima: 18 anos; escolaridade mínima: 6º ano do Ensino Fundamental. Período de inscrição: 1 a 21 de novembro.

Operador de Máquinas de Usinagem Convencionais – 660 horas; idade mínima: 16 anos; escolaridade mínima: 6º ano do Ensino Fundamental. Período de inscrição: 23 a 31 de agosto para o turno da tarde e 19 a 30 de setembro no turno da manhã.

Assistente Administrativo – 180 horas; idade mínima: 16 anos; escolaridade mínima: Fundamental II completo. Período de inscrição: 19 a 30 de setembro.

Mecânico de manutenção – 768 horas; idade mínima: 16 anos; escolaridade mínima: Fundamental II completo. Período de inscrição: 23 a 31 de agosto para o período da tarde, com início em 6 de setembro; e 19 a 30 de setembro para os turnos da manhã e tarde para início em 11 de outubro.

Desenvolvedor de Conteúdo para Youtube – 180 horas; idade mínima: 16 anos; escolaridade mínima: 9º ano do Ensino Fundamental. Período de inscrição: 4 a 22 de agosto.

Eletricista Predial – 380 horas; idade mínima: 18 anos; escolaridade mínima: Fundamental II completo. Período de inscrição: 4 a 22 de agosto para o período da manhã e 23 a 31 de agosto para o período da tarde.

Pintor industrial – Rolo e Trincha – 540 horas; idade mínima: 18 anos; escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental. Período de inscrição: 23 a 31 de agosto.

Costureiro Industrial do Vestuário – 180 horas; idade mínima: 16 anos; escolaridade mínima: Fundamental II completo. Período de inscrição: 19 a 30 de setembro.

Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 6G – 768 horas; idade mínima: 18 anos; escolaridade mínima: Fundamental II completo. Período de inscrição: 19 a 30 de setembro.

Desenhista de Projetos Elétricos Industriais – 540 horas; idade mínima: 16 anos; escolaridade mínima: 9º ano do Ensino Fundamental. Período de inscrição: 19 a 30 de setembro.