Dados do ISP mostram que houve um aumento de quase 20% no número de feminicídios no Estado do Rio em comparação com o mesmo período do ano anterior.Divulgação

Publicado 02/08/2022 09:34

Com o objetivo de conscientização pelo fim da violência doméstica e do feminicídio, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, vai realizar, durante todo o mês de agosto, diversas ações em alusão ao mês de enfrentamento à violência contra a mulher, o Agosto Lilás.

“Na última semana, o Estado do Rio registrou três casos de violência contra mulher em menos de 24 horas, dois deles resultaram em mortes. Não podemos nos calar diante desses absurdos que estão acontecendo. Praticamente todo dia ouvimos casos de mulheres que foram violentadas, abusadas e mortas. O feminicídio tem que acabar”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Segundo as estatísticas dos equipamentos de São Gonçalo que atuam no enfrentamento da violência contra a mulher, foram 2.481 casos de violência, sendo 1.431 registrados na Sala Lilás e 1.050 no Ceom, ambos no período de dezembro de 2021 a junho de 2022.

Ao longo do mês de agosto, serão realizados ciclo de palestras em escolas municipais, oficinas de artesanato acompanhadas de informações sobre a temática e roda de conversa sobre reflexões quanto ao combate da violência contra a mulher no Sesc São Gonçalo.

Também será realizada, no dia 9 de agosto, uma grande caminhada de mobilização para conscientização da violência contra a mulher. A concentração será na Praça Zé Garoto, às 8h30 e a saída às 9h, seguindo para a Praça Dr Luiz Palmier.

“A campanha Agosto Lilás faz parte da luta de inibição e conscientização de casos de violência contra a mulher, a partir da criação da Lei Maria da Penha. Não dá mais para ficarmos calados diante do crescimento de casos de mulheres vítimas de violência. Convocamos a todos e todas para participarem da caminhada e de todas as ações que iremos realizar”, convida a subsecretária.

Disque 180 - No Diário Oficial do município da última quinta-feira (28) foi publicada a obrigatoriedade de fixação, em diferentes tipos de estabelecimentos (entre comércios, indústrias, prestadores de serviços, escolas), de avisos com o Disque 180, número para denúncias de violência contra a mulher. A medida se estende também aos veículos destinados ao transporte público municipal.

A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 - é uma política pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher em âmbito nacional e internacional. Por meio de ligação gratuita e confidencial, esse canal de denúncia funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, no Brasil e em outros 16 países. Além de registrar denúncias de violações contra mulheres, encaminhá-las aos órgãos competentes e realizar seu monitoramento, o Ligue 180 também dissemina informações sobre direitos da mulher, amparo legal e a rede de atendimento e acolhimento.

Só para ter uma noção, dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que houve um aumento de quase 20% no número de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro em comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram 48 mortes de mulheres por seus companheiros ou ex nos seis primeiros meses de 2021 e 57 no mesmo período de 2022.

Confira a programação do Campanha Agosto Lilás 2022:

2 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Ernani Farias para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18h30, em Neves;

5 de agosto – Oficina de Tiara de Crochê, no Espaço Lidera Mulher do Pátio Alcântara, às 10h e às 14h;

9 de agosto – Caminhada pela conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Saída da Praça Zé Garoto até a Praça Luiz Palmier, às 9h;

10 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Centro Pop, Mutondo, às 10h;

12 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Cras Jardim Catarina, às 9h30;

15 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Luiz Gonzaga para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18:30, em São Miguel;

16 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Castelo Branco para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18h30, no Boaçu;

17 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Cras Guaxindiba, às 9h30;

19 de agosto – Oficina de Chaveiro de Miçanga, no Espaço Lidera Mulher do Pátio Alcântara, às 10h e às 14h;

22 de agosto – Palestra de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, no campus da Uerj de São Gonçalo, às 10h, Patronato;

22 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18h30, no Alcântara;

23 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Estadual Dom Antônio de Almeida Moraes Junior, às 9h, em Santa Luzia;

24 de agosto – Roda de Conversa: Reflexões sobre o combate da violência contra a mulher, no SESC São Gonçalo, às 13h;

26 de agosto – Oficina de Ponto Cruz, no Espaço Lidera Mulher do Pátio Alcântara, às 10h e 14h;

30 de agosto – Palestra de enfrentamento à violência doméstica, no Colégio Municipal Amaral Peixoto para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 18h30, no Lindo Parque.