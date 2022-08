O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) II trocou de endereço e agora funciona no Zé Garoto. - Divulgação PMSG - Foto: Julio Diniz

O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) II trocou de endereço e agora funciona no Zé Garoto.Divulgação PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 01/08/2022 10:07

O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) II trocou de endereço. A unidade de atenção à saúde mental para as crianças e jovens de 0 a 18 anos está em novo imóvel, localizado na Rua Coronel Serrado, 1.567, no Zé Garoto, ao lado do Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (Capsad).

A unidade é referência e tem livre demanda (não necessita de agendamento para as consultas) para as crianças e adolescentes com transtornos leve, moderado à grave. O espaço realiza o primeiro atendimento e encaminha os pacientes para tratamento na unidade com equipe multiprofissional.

O Capsi, que era localizado na Rua Vereador Clemente Souza e Silva, Zé Garoto; oferece atendimentos com psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, psiquiatra, neurologista, educador físico, pedagogo e psicopedagogo, sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h. O local também tem farmácia com dispensação de remédios para os pacientes em tratamento.

“Assim que chegam na unidade, os pacientes são acolhidos, passam pela triagem e são inseridos no devido tratamento ou encaminhados para o agendamento com especialistas em outras unidades de saúde”, explicou o coordenador da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), Edmilson Pereira.

O espaço continuará com o mesmo número de telefone: (21) 2605-1909.