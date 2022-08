A Secretaria municipal de Transporte de São Gonçalo informou que o prazo não será prorrogado. - Divulgação PMSG

A Secretaria municipal de Transporte de São Gonçalo informou que o prazo não será prorrogado.Divulgação PMSG

Publicado 02/08/2022 09:59

Empresas de ônibus que atuam na cidade de São Gonçalo, taxistas e também motoristas e empresas de transporte escolar, devem ficar atentos ao prazo final para dar entrada nos processos de licenciamento e vistoria anual de veículos, que termina nesta sexta-feira (5/8).

“O prazo não será prorrogado, então, é importante que os interessados não deixem de providenciar as documentações exigidas pela Semtran. As vistorias são essenciais para que os passageiros tenham qualidade e segurança nos serviços prestados”, disse o secretário de Transportes Fábio Lemos.

Após o agendamento, com local e dia estabelecidos pela Semtran, a vistoria é realizada, com uma análise criteriosa de todos os itens de segurança em cada veículo, observando o correto funcionamento dos equipamentos e itens de segurança.

Ônibus: Empresas de ônibus devem dar entrada no credenciamento junto à secretaria para realização das vistorias. Após o agendamento, com local e dia estabelecidos pela Semtran, a vistoria é realizada nos ônibus.

Transporte escolar: instituições de ensino, empresas de transporte e trabalhadores autônomos deverão protocolar o pedido no Protocolo Geral, na sede da Prefeitura de São Gonçalo.

Táxis: Para obter o licenciamento, os profissionais devem cumprir as exigências estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), como documentações e certidões. De posse dos documentos, os taxistas devem dar entrada no processo de Renovação de Licença 2022, na sede da Prefeitura, para depois realizar a vistoria anual.

A prefeitura de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 100, Centro.

A documentação necessária para credenciamento de ônibus pode ser verificada nas páginas 6 e 7 do Diário Oficial do dia 05/07/2024, através do endereço:

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2022_07_05.pdf.

A documentação exigida para dar entrada na vistoria de transporte escolar e táxis pode ser conferida na página 9 do Diário Oficial do dia 6/07, através do endereço :

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2022_07_06.pdf.