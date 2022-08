No Centro de São Gonçalo local segue atraindo empresas após a pandemia. - Divulgação PMSG - Foto: Fabio Guimarães

No Centro de São Gonçalo local segue atraindo empresas após a pandemia.Divulgação PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 04/08/2022 11:32

O Espaço Repartição Salvatori, localizado na Rua Salvatori, no trecho entre a Avenida Presidente Kennedy e Rua Feliciano Sodré, no Centro de São Gonçalo, segue atraindo empresas. O local - que logo no início da pandemia passou por uma crise econômica onde cerca de 90% dos estabelecimentos fecharam suas portas - tem despertado o interesse de diferentes segmentos comerciais.

Desde o início deste ano, quatro novos estabelecimentos foram abertos no Espaço, dando uma nova cara para a localidade e atraindo a população que já não frequentava mais a região. O mais novo empreendimento aberto no local é o salão de beleza It’s AF Salon.

“Estamos com a melhor expectativa possível para essa nova oportunidade no Centro de São Gonçalo. Iniciamos a história do salão em São Gonçalo há mais de 8 anos, em Trindade, e tivemos a oportunidade de expandir para uma nova unidade em outra cidade, mas tínhamos o anseio de ter também um salão na nossa cidade e, com a revitalização do Centro, vimos como uma ótima oportunidade. Como empresários, já conseguimos perceber essa nova São Gonçalo, que tem se preocupado em atrair novas empresas investindo em infraestrutura e segurança. Inclusive, hoje pretendemos criar no local onde o salão nasceu uma escola de cabeleireiros, o que também pode aumentar o empreendedorismo em São Gonçalo e, futuramente, captar novos profissionais”, declarou André Felippe, dono do estabelecimento.

Além do compromisso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem trabalhando para trazer empresas para a cidade, a Subsecretaria de Parques e Jardins investiu na construção do novo espaço, que ganhou paisagismo, com a recuperação de todos os canteiros de flores e vasos, nova iluminação, correção do piso, instalação de placas e lixeiras e banners promovendo a área.

“Hoje posso reafirmar que temos a Repartição de volta, e ainda melhor, revitalizada e mais atrativa. Era uma tristeza, principalmente para quem mora pelo Centro, passar pelo espaço e ver o quanto a pandemia prejudicou o comércio local. Agora temos estabelecimentos diversificados e que oferecem serviços de qualidade. Conseguimos perceber o quanto são cuidadosos em oferecer o melhor para seu público, pois se preocupam em manter uma fachada bonita e um ótimo atendimento”, disse a enfermeira Flávia Oliveira, moradora do Centro.

O local também abriga a Feira de Agricultura Familiar, que funciona nas manhãs de terças e sextas-feiras, que, além de auxiliar na geração de renda dos agricultores locais, também oferece aos gonçalenses uma variedade de produtos livres de agrotóxicos.

Nos mesmos dias, das 9h às 17h, a população também tem acesso à Feira de Artesanato, que também movimenta o espaço com artigos de pintura, bonecos, panos de prato, biscuits, trabalho com florais de bananeira e culinária, entre outras sugestões feitas a mão.