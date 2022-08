São Gonçalo

Legislativo gonçalense retoma sessões ordinárias

A população gonçalense poderá acompanhar as atividades legislativas normalmente às terças e quartas-feiras, com transmissão, ao vivo, da TV Câmara pelas redes sociais Facebook e Youtube (Câmara Municipal de São Gonçalo) e site do Legislativo: www.cmsg.rj.gov.br

Publicado há 19 horas