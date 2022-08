A unidade fica localizada na Rua Carlos Gianelli, no Boaçu. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

A unidade fica localizada na Rua Carlos Gianelli, no Boaçu.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 04/08/2022 11:23

O Grupamento de Ronda Escolar da Guarda Municipal de São Gonçalo voltou a ocupar as instalações do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco. A unidade fica localizada na Rua Carlos Gianelli, no Boaçu, e recebe o auxílio dos profissionais de segurança pública. O objetivo é oferecer apoio aos estudantes durante as situações do dia a dia, inclusive oferecer auxílio em questões que ocorrem em seus lares, através de orientações e apoio emocional, transmitindo a segurança e a confiança que eles precisam como indivíduos da sociedade.

O Grupamento de Ronda Escolar (Gere) utilizará as dependências da unidade para oferecer atividades de instrução para alunos de outras unidades de ensino do município. A equipe, que é formada por guardas municipais, é dividida em plantões, utilizando suas experiências e formações acadêmicas nas áreas de Psicologia, Direito, Pedagogia, Docência e Musicista, somando aos serviços prestados aos estudantes da rede municipal.

Com um trabalho pedagógico, a partir de agosto será iniciada uma série de atividades para os estudantes, como palestras e orientação no trânsito. A unidade busca realizar o trabalho por meio de uma parceria com o projeto.

A guarda Marta Rodrigues, componente do Grupamento da Ronda Escolar, fala do retorno à unidade de ensino e do trabalho que será realizado

"Vamos continuar realizando o trabalho da Ronda Escolar em todo o município, como sempre fizemos. Nossas atividades são feitas em parceria com a equipe da direção escolar, trabalhando com a orientadora educacional. Já criamos um cronograma de atividades para oferecer aos alunos. Iremos atender a todas as escolas", afirmou Marta.

A nova diretora da unidade, Luzimeri Muniz, atua na unidade há três meses e relembra a importância da parceria com a Ronda Escolar.

"Quando cheguei na unidade, havia muita indisciplina. A atuação da Ronda Escolar está atuando e iniciou o processo de visitas nas salas de aula, com os alunos. Começamos um trabalho suave para que entendessem que a Ronda está aqui para ajuda-los", contou a diretora da unidade.