A ação foi realizada ao longo de todo o dia. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 05/08/2022 09:51

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de São Gonçalo deu início a uma série de ações para remoção de pontos clandestinos de energia em áreas comerciais. Na manhã da última quinta-feira (4), fiscais de controle urbano, em conjunto com técnicos da distribuidora de energia elétrica Enel, retiraram 25 ligações irregulares no espaço comercial de Alcântara.

A ação foi realizada ao longo de todo o dia, no maior calçadão comercial do município - espaço que liga as ruas Yolanda Saad Abuzaid e João Caetano, utilizadas para ocupação de vendedores informais.

Após a operação, o espaço destinado aos profissionais autônomos ficará ainda mais organizado, melhorando o aspecto do maior centro comercial da cidade. As atividades também contribuem para diminuir a poluição visual, impedindo que os fios clandestinos afetem a estrutura dos postes de energia, acarretando acidentes.

O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, contou que essas ações são uma forma de solucionar as questões de fiação espalhadas pela cidade.

"O intuito é remover ligações clandestinas que são fixadas em espaços comerciais. Esse é um meio que encontramos para solucionar também essas questões de fios espalhados pela cidade, que acabam gerando poluição visual e apresentando riscos à vida da população", afirmou o subsecretário.

As ações continuarão sendo realizadas nos próximos dias.