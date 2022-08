Com base do Recom São Gonçalo dá mais um importante passo para reforçar a segurança pública. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 09/08/2022 09:33

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, inaugurou, na manhã desta segunda-feira (8), com a presença do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, a 2ª Companhia Destacada do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). A unidade, que passa a ficar sediada no antigo Terceiro BI, em Venda da Cruz, contará com mais de cem homens para auxiliar no patrulhamento da região, beneficiando também os municípios de Itaboraí, Niterói e Maricá.

"Esse é o lado positivo da grande parceria que o governo municipal vem fazendo com o Governo do Estado, e só quem ganha com isso é a população. É mais uma unidade que vai garantir mais segurança para o gonçalense. Essa foi uma conquista enorme para a população de São Gonçalo. Quero agradecer ao governador Cláudio Castro, por essa parceria que tem mantido com o povo de São Gonçalo. Vamos conseguir resgatar a autoestima do gonçalense, que estava morta. E, ao longo do tempo, estamos conseguindo fazer isso. Agradeço ao coronel Henrique, por essa parceria, ao coronel Sarmento, que tem sido muito parceiro aqui em São Gonçalo", disse o prefeito Capitão Nelson.

O prefeito ainda aproveitou para agradecer o empenho dos servidores municipais envolvidos nos preparativos do espaço.

"Isso aqui é mais um ganho para a população gonçalense. Quero agradecer aos nossos secretários e servidores que estiveram envolvidos nesta operação, para aprontar o mais rápido possível essa unidade e entregá-la à Polícia Militar, mais especificamente à Recom", concluiu.

Na solenidade, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, exaltou a parceria com o governo municipal e agradeceu pelo esforço em construir novos caminhos para São Gonçalo.

"Nos últimos anos, São Gonçalo nunca teve uma integração tão grande com a Polícia Militar, e isso se reflete nos números em queda que a gente vem apresentando em São Gonçalo. Então, em nome da Polícia Militar, quero agradecer essa parceria e empenho em nos ajudar a construir caminhos novos para São Gonçalo. Hoje, a gente começa a inaugurar um projeto de desdobramento da unidade da Recom em várias bases. E São Gonçalo é a primeira construção dessa base", afirmou o secretário de Estado de Polícia Militar.

O comandante da Recom, tenente coronel Ricardo Cruz, disse que a implantação da base irá agregar maior segurança para a população que utiliza diariamente a BR-101.

"A unidade busca atender uma demanda constante de uma modalidade de policiamento especializado, que seja capaz de dar segurança aos moradores e às pessoas de diversas partes do país que circulam diuturnamente pela BR-101", afirmou.