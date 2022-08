No dia 20 de agosto, acontece o Dia D da Multivacinação em São Gonçalo. - Divulgação

No dia 20 de agosto, acontece o Dia D da Multivacinação em São Gonçalo.Divulgação

Publicado 09/08/2022 09:47

Teve início essa semana a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente 2022 até 14 anos. A cidade de São Gonçalo está aplicando as vacinas em 54 postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A campanha tem como objetivo atualizar o cartão de vacinação das crianças e adolescentes. Para a aplicação das vacinas, basta levar a caderneta de vacinação e cartão do SUS. No dia 20 de agosto, acontece o Dia D da Multivacinação.



Estarão disponíveis para esta ação as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Pólio Oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral ou tríplice viral + varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza e DTPA. A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução da febre. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina.



A vendedora Thainá Camargo, de 29 anos, levou a filha Sophia, de 4 meses, para tomar três vacinas, e diz que só não levou antes pois teve alguns problemas de doença na família.

“Eu trouxe ela para atualizar as vacinas que são importantes demais, ainda mais na idade dela. Faltava a segunda dose da Hepatite B, a meningocócica e a tríplice. Eu só não vim antes porque eu tive uns problemas de saúde e a minha mãe também, e quem estava cuidando da minha filha era a minha irmã, então acabou atrasando. Mas vim hoje acertar tudo”, explicou.



A vacina HPV, que protege contra a infecção pelo Papiloma Vírus Humano, é importante para prevenir o câncer do colo de útero em meninas. A vacina pode ser tomada a partir dos 9 anos e a Joana Nascimento, de 32 anos, não quis esperar para levar a filha Anna Gabrielly.



“A Gabrielly fez 9 anos na semana passada e a minha família tem histórico de câncer de mama e de colo de útero. Perdi minha mãe e duas tias com a doença. Eu conversei com ela, expliquei tudo e falei que é importante ela se vacinar para se prevenir. Eu já vacinei também”, conta.



A meta do Ministério da Saúde é vacinar contra a pólio 95% das crianças de um a quatro anos 11 meses e 29 dias. Para a multivacinação, a intenção é aumentar a cobertura vacinal contra doenças imunopreveníveis e atualizar a Caderneta de Vacinação das crianças de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias não vacinados ou com esquema vacinal incompleto.



Locais de vacinação infantil



1 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



2 – Clínica Gonçalense do Mutondo



3 – USF Josyandra Moura Mesquita, s/nº, Colubandê



4 – PAM Coelho



5 – USF Bandeirantes



6 – USF Tancredo Neves, Trindade



7 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



8 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



9 – USF Jardim Catarina I, Jardim Catarina



10 – USF João Goulart, Jardim Catarina



11 – USF Elza Borges, Santa Luzia



12 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



13 – USF Ary Teixeira, Bom Retiro



14 – Clínica da Família de Marambaia



15 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba



16 – USF Santa Luzia



17 – UBS Roberth Koch



18 – PAM Neves



19 – Posto de Saúde Roberto Silveira, Vista Alegre



20 – Posto de Saúde Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



21 – Posto de Saúde Apolo III



22 – Posto de Saúde Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal



23 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa



24 – Posto de Saúde Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros



25 – Posto de Saúde Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



26 – Posto de Saúde Mutuá II



27 – Posto de Saúde Jair Arantes da Cruz, Boa Vista



28 – Posto de Saúde David Capistrano, Recanto das Acácias



29 – USF Quinta Dom Ricardo



30 – Posto de Saúde Constantino Farah, Mutuapira



31 – Posto de Saúde Portão do Rosa, Portão do Rosa



32 – Posto de Saúde Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



33 – Posto de Saúde Itaúna I



34 – Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto



35 – USF Zé Garoto



36 – Posto de Saúde Ana Nery, Gradim



37 – Posto de Saúde Armando Leão, Morro do Castro



38 – Posto de Saúde Wally Figueira da Silva, Rocha



39 – Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho



40 – Posto de Saúde Jardel do Amaral, Venda da Cruz



41 – Posto de Saúde Mutuaguaçu



42 – Posto de Saúde Bocayuva Cunha, Sete Pontes



43 – Polo Sanitário Rio do Ouro



44 – Posto de Saúde Emílio Ribas, Sacramento



45 – Posto de Saúde Manoel de Abreu, Ipiíba



46 – USF Marileia Cardoso, Jóquei



47 – Posto de Saúde Santa Isabel



48 – Posto de Saúde Marechal Cândido Rondon, Colubandê



49 – USF Waldemar Costa Nunes, Barro Vermelho



50 – Posto de Saúde Almerinda



51 – Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal



52 – Posto de Saúde Vila Candoza, Coelho



53 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



54 – Posto de Saúde Adolfo Lutz, Amendoeira.