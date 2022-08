A superprodução conta com a apresentação ilustre dos irmãos Diego e Daniele Hypólito. - Divulgação

Publicado 10/08/2022 10:24

Com muita magia, os irmãos: Diego Hypólito, maior medalhista olímpico brasileiro e Daniele Hypólito, a primeira medalhista mundial brasileira e recordista pan-americana, vão chegar pela primeira vez na cidade de São Gonçalo, de quinta a domingo, entre os dias quatro e 28 de agosto, junto com a magia do circo, que vai se instalar no estacionamento de um shopping da cidade.

Segundo as informações, pela primeira vez no município, a trupe do Reder Circus realizará uma série de espetáculos com mais de 50 artistas, proporcionando uma experiencia unica de cores, musica e muita emoção para os clientes. "A superprodução une tecnologia e interação, que inclui um mega telão de 100 m² para compor as apresentações dos artistas, e dez toneladas de cenários iluminados por 250 refletores de luzes coloridas. Nesta curta temporada no município", afirmou os organizadores no texto.



De acordo com a superintendente do Shopping, Priscila Leão, o objetivo é de trazer entretenimento e alegria para a plateia.

Ela disse que os destaques das apresentações incluem o numero de magica com ilusionismo, que apresenta quatro diferentes truques diante dos olhos do publico; os fantásticos trapezistas voadores e o “Globo da Vida”, que com 8 motocicletas simbolizam os altos e baixos do cotidiano, e os “Artistas Super-Humanos”, malabaristas, acrobatas, bailarinos e músicos que se apresentam em números que exigem força, destreza e precisão. Ainda, público poderá apreciar o talento dos vencedores do reality show Canta Comigo da Rede Record - Camila e Pablo Braunna-, que se apresentam acompanhados de uma orquestra ao longo de todo o espetáculo.





O show e uma homenagem as crianças de todas as gerações - desde aquelas que brincam em 2022 ate as que moram na memoria de todos os adultos. Para deixar a experiência circense ainda mais completa, a estrutura da lona climatizada oferece uma rica e diversificada praça de alimentação, com um lounge criativamente decorado e com as kombidinhas (food trucks) de comidas deliciosas e tradicionais do universo do circo.





''Nos 18 anos do São Gonçalo Shopping, é uma grande satisfação receber um evento desta dimensão, que dará alegria aos nossos clientes. Nosso foco é sempre oferecer, além de ótimas opções de compras, entretenimento e ações que fomentam a cultura'', disse Leão.





De acordo com as informações, os espetáculos ocorrem quinta e sexta, às 20h, e sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30h e 20h. O valor do ingresso é de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada) para o Setor Bronze, de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada) para o Setor Prata, de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia entrada) para o Setor Ouro, e de R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia entrada) para o Setor Diamante. A classificação etária é livre.



O São Gonçalo Shopping fica localizado na Rodovia Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista, São Gonçalo.