A Secretaria Municipal de Transportes (Semtran) deu início às vistorias de táxis.Divulgação PMN - Foto: Renan Otto

Publicado 11/08/2022 11:27 | Atualizado 11/08/2022 11:28

A Secretaria Municipal de Transportes (Semtran) deu início, nesta quarta-feira (10), às vistorias de táxis utilizados no transporte de passageiros na cidade de São Gonçalo. O calendário de vistorias segue até o fim do mês de outubro.Dezesseis veículos passaram pela vistoria neste primeiro dia.

A vistoria dos táxis garante que os veículos utilizados na prestação de serviços sigam padrões de segurança previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela Semtran, em relação ao licenciamento anual.

“A vistoria é essencial para garantir a segurança não apenas do passageiro, mas também do taxista. A análise dos itens de segurança garante que o veículo está apto para realizar transporte, padronizando o serviço e garantindo qualidade para quem utiliza o serviço”, disse o secretário de Transportes.

A estrutura de atendimento foi montada na Rua Doutor Nilo Peçanha, na Estrela do Norte, onde a equipe de Secretaria de Transportes realiza a inspeção dos táxis, analisando itens de segurança, como taxímetro, seta, farol, buzina, limpador de pára-brisas, luz de placa, freio, correto funcionamento da parte elétrica, extintor de incêndio, triângulo de sinalização, chave de roda, estepe e a correta caracterização do veículo, com as cores e disposição da identificação.

Os táxis regularizados são identificados pela cor e também pelo selo da Semtran. O veículo deve ser branco, com faixas laterais na cor azul celeste e a numeração nas portas dianteiras. O selo e o certificado de vistoria devem estar fixados no pára-brisa dianteiro do automóvel, garantindo ao passageiro que o veículo encontra-se apto para realizar transporte.