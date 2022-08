O esporte é oferecido em 12 núcleos em São Gonçalo. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 10/08/2022 11:51

O futsal, também conhecido como futebol de salão, é uma das modalidades esportivas mais praticadas no Brasil. Tendo como principais características o dinamismo e a velocidade, a atividade possibilita diversos benefícios especialmente para as crianças que ainda estão com o corpo em desenvolvimento.

O esporte é oferecido em 12 núcleos em São Gonçalo, tanto pelo projeto São Gonçalo em Movimento, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), quanto pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel).

Entre os principais benefícios da prática estão a melhora do condicionamento físico, o aprimoramento cognitivo e intelectual, possibilitando um aumento da concentração, incentiva a autonomia das crianças, aumenta o tônus muscular e a elasticidade, além de incentivar a socialização.

O casal Thayna Carvalho e Jeferson Silva levou o filho Enzo, de 10 anos, pela primeira vez à aula de futsal do núcleo do bairro Tribobó com grande expectativa.

“Ficamos sabendo do projeto pela minha mãe, que mora aqui perto da quadra, e logo nos organizamos para colocar o Enzo na aula. Ele estava muito empolgado para esse primeiro dia e, pelo que pudemos ver, já está se adaptando à atividade”, contou Jeferson.

“Acredito que vai ser uma ótima oportunidade para que ele seja inserido no ambiente esportivo porque sabemos dos inúmeros benefícios que a prática do futsal possibilita. Além disso, o futsal vai ocupar o tempo dele, fazendo com que ele não fique só no celular, jogando videogame ou na rua”, completou a mãe de Enzo, Thayna.

Para se inscrever no futsal, basta procurar o professor responsável por cada núcleo (confira a lista abaixo), nos dias e horários da atividade, e solicitar os documentos necessários.

Pelo São Gonçalo em Movimento, o futsal é oferecido nos seguintes núcleos:

. Rua Rio Negro, nº 1.366, Boa Vista. Terças e sextas, das 7h30 às 8h30; terças e sextas, das 9h30 às 10h30; terças e sextas, das 10h30 às 11h30; terças e sextas, das 11h30 às 12h30;

. Rua Gonçalo Gonçalves, s/nº, Brasilândia. Quartas e sextas, das 18h às 19h; quartas e sextas, das 19h às 20h; quartas e sextas, das 20h às 21h;

. Rua Coronel Francisco Lima, nº 350, Gradim. Quartas e sextas, das 17h às 18h; quartas e sextas, das 18h às 19h;

. Rua Albino Imparato, s/nº, Jardim Catarina. Segundas e quartas, das 8h às 9h; segundas e quartas, das 9h às 10h;

. Av. Expedicionário Rodrigues, s/nº, Maria Paula. Terças e quintas, das 18h às 19h; terças e quintas, das 19h às 20h;

. Rua Pereira Sampaio, nº 609, Mundel. Segundas, quartas e sextas, das 14h30 às 15h30; segundas, quartas e sextas, das 15h30 e 16h30;

. Estrada da Covanca, nº 762, Mutuapira. Segundas e sábado, das 10h às 11h; segundas, terças e sábados, das 11h às 12h;

. Rua José Lourenço de Azevedo, s/nº, Rocha. Terças e quintas, das 17h às 18h, terças e quintas, das 18h às 19h;

. Rua Hermínio Antônio Silva, s/nº, Tribobó. Segundas e quartas, das 13h às 14h; terças, quintas e sábados, das 9h às 10h;

Pela Semel, o futsal é oferecido nos seguintes núcleos:

. Rua Marcílio Noronha, nº 71, Colubandê. Terças e quintas, das 15h30 às 17h;

. Rua Albino Imparato, s/nº, Jardim Catarina. Segunda a sexta, das 16h30 às 18h30;

. Rua José Augusto Pereira dos Santos, nº 80, Neves. Terças e quintas, das 17h20 às 19h20.