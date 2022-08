A operação aconteceu na Rua Fernando de Moraes. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Após denuncias de moradores a Prefeitura de São Gonçalo disse que segue com as ações de ordenamento seguem sendo realizadas nos quatros cantos da cidade. Na manhã desta quarta-feira (10), através de uma ação integrada entre as secretarias de Ordem Pública, Transportes e Meio Ambiente, sete veículos foram notificados por ocupar o espaço público de forma irregular e uma ave silvestre foi apreendida, no bairro do Porto Novo.

A operação, que aconteceu na Rua Fernando de Moraes, também contou com o apoio de guardas municipais. A ação foi organizada após a Secretaria de Ordem Pública receber denúncias de moradores, através da Ouvidoria do município.

Ao todo, seis veículos foram multados por ocuparem o espaço público de forma irregular, impedindo o tráfego de pedestres, e um veículo que estava abandonado da via foi removido para o depósito público. Os responsáveis pelos automóveis foram multados em R$ 130,16.

Ainda na ação, uma ave silvestre que estava presa em uma gaiola foi resgatada pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente. A ave será submetida a cuidados veterinários e devolvida à natureza.

