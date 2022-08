A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura preparou uma programação especial. - Divulgação PMN - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 12/08/2022 09:44

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura preparou uma programação especial para o Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo celebrar o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (14).

Dando início às comemorações, na sexta-feira (12), às 19h, a Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob regência do maestro Paulo Guarany, vai apresentar ao público um repertório recheado de forró, samba, pagode e a famosa “sofrência”. Em seguida, às 20h, quem sobe ao palco é o artista Márcio Freitas, que vai cantar o melhor do arrasta pé.

No sábado (13), às 19h, quem se apresenta ao público é a Banda Impacto Show, que preparou um repertório com os clássicos do forró.

Já no domingo (14), Dia dos Pais, o grupo Quebra Telha sobe ao palco do Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo pela primeira vez e promete animar a pista de dança. O show começa às 15h.

Além da programação musical, durante todo o fim de semana o Centro de Tradições Nordestinas conta com quiosques que oferecem comidas típicas nordestinas e peças de artesanato que podem ser opções de presentes aos papais que visitarem o espaço.

O Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo funciona às sextas, das 18h à 1h; sábados, das 12h à 1h; e domingos, das 10h às 22h e fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.