A Praça Jornalista Valfrido Rocha, conhecida como Praça da Lona Cultural, no Jardim Catarina, recebe os reparos. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 12/08/2022 09:53

Depois da praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga, a Prefeitura de São Gonçalo anuncia o início de obras de reforma em mais dois espaços públicos de convivência e lazer no município. As praças do Jardim Catarina e do Boaçu receberam esta semana os tapumes de isolamento e começaram a ser preparadas para receber as intervenções e reparos.

A Praça Jornalista Valfrido Rocha, conhecida como Praça da Lona Cultural, no Jardim Catarina, e a Praça do Barenco, no Boaçu, já foram isoladas para que as equipes possam dar início ao trabalho. Nos dois locais será realizado o serviço de manutenção e substituição de equipamentos danificados.

A Secretaria de Conservação também será responsável pela restauração de quadra e playground, e as equipes de Parques e Jardins vão realizar a poda das árvores e plantio nos canteiros, em novas ações de paisagismo.

Devido à reforma da Praça da Lona Cultural, o ponto de ônibus que funciona no local foi transferido para a Rua Albino Imparato, Lt 32 Qd 108, para evitar transtornos para os pedestres e motoristas. Com o fim das obras, o ponto de ônibus retorna ao local de origem.

Chico Mendes - A Praça Chico Mendes já foi totalmente demolida e as obras de requalificação viária e urbana estão a todo vapor. As equipes já deram inicio à duplicação de pista, que acontece na Rua Lindolfo Collor, e que vai facilitar o trânsito para o grande fluxo de carros que passa pelo local. As árvores do espaço serão mantidas. Algumas precisaram ser retiradas, mas serão replantadas na fase de paisagismo da obra.

Toda a estrutura já existente vai receber nova iluminação, construção de jardineiras e canteiros com plantio de vegetação arbustiva, um bicicletário, novo mobiliário urbano, além de nova pavimentação e restauração do playground e academia da terceira idade. O local também terá um espaço reservado para a gastronomia local.