O suspeito que ocupava o garupa da motocicleta jogou uma mochila no chão com muitas drogas.Divulgação

Publicado 15/08/2022 10:22

Os policiais militares e agentes civis da Operação São Gonçalo Presente apreenderam grande quantidade de drogas, no fim de semana, mais exatamente na tarde da última sexta-feira (12), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, antiga Avenida Maricá, altura do bairro Galo Branco.

O flagrante foi feito durante patrulhamento – que é realizado diariamente em diversos pontos do município, das 5h às 23h. Os agentes do programa contaram que avistaram dois homens em uma motocicleta sem placa, saindo da comunidade do Lindo Parque. Ao perceberem a presença dos agentes, que patrulhavam a área em viaturas, os suspeitos retornaram para a comunidade, efetuando disparos contra a equipe, que revidou a agressão.

O suspeito que ocupava o garupa da motocicleta jogou uma mochila no chão durante a perseguição, conseguindo fugir com o comparsa para o Lindo Parque. Os policiais recolheram a mochila, que continha 283 pinos de cocaína, 42 trouxinhas de maconha e 30 embalagens de crack. O material entorpecente foi levado para a 72ª DP, no Mutuá, onde o caso foi registrado.

Prisões - Desde a expansão da Operação São Gonçalo Presente, por meio das ações de patrulhamento realizadas nas principais vias da cidade e em locais de grande movimentação, o programa já retirou das ruas 420 criminosos. Com as intervenções sendo feitas diariamente, foram efetuadas 260 prisões em flagrante e 165 cumprimento de mandados de prisão e captura de foragidos.