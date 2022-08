O novo Centro de Imagens do Vila Três deve ser entregue à população nos próximos meses, segundo a Prefeitura de São Gonçalo. - Divulgação PMSG - Foto: Julio Diniz

O novo Centro de Imagens do Vila Três deve ser entregue à população nos próximos meses, segundo a Prefeitura de São Gonçalo.Divulgação PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 17/08/2022 09:51

A nova unidade de saúde que está com a construção sendo finalizada no bairro Vila Três já tem nome oficial: Centro de Imagem e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg). Segundo a Prefeitura, o local vai garantir todos os equipamentos e procedimentos necessários de serviços de especialidades e Centro de Imagem. No último sábado (13), o reservatório de água foi instalado na unidade, que deve ser entregue à população nos próximos meses.

De acordo com o poder público, a finalização da obra está a pleno vapor. "O segundo pavimento está pronto e, no primeiro piso, a recepção está sendo finalizada. Só faltam alguns ajustes para a obra ser entregue”, explicou o engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo responsável pela obra, Fernando Moreira.

A unidade terá um aumento estimado de 533% de atendimentos, ou seja, uma quantidade superior a cinco vezes o atendimento atual do Posto de Atendimento Médico (PAM) Alcântara, que também será levado para o novo equipamento.

A policlínica terá 26 consultórios e estão previstos 29.300 atendimentos por mês – uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia. A unidade terá capacidade para realizar 12 mil exames de imagem, 15 mil consultas, além de 100 biópsias, 700 atendimentos de fisioterapia, 500 odontológicos e mil curativos por mês. Atualmente, o PAM Alcântara realiza 5.500 atendimentos mensais.