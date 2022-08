Anúncio de emendas para a Macadeski foi feito durante a prestação de contas em São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 16/08/2022 11:20

A Associação Assistencial Educacional Macadeski, no bairro Trindade, em São Gonçalo, foi beneficiada com R$ 270 mil em emendas do deputado federal, Felício Laterça (PP-RJ). O pagamento foi anunciado pelo próprio parlamentar que, participou, na última segunda-feira (15), de uma reunião de prestação de contas de seu mandato no município. Segundo ele, o dinheiro será creditado na conta da instituição nos próximos dias.

Segundo as informações, a verba vai atender a projetos sociais, a uma creche, que atende a muitas famílias, e aos cursos profissionalizantes na cidade. “Sou natural de Campos dos Goytacazes, mas estou radicado em Niterói desde 1986 e conheço as necessidades de São Gonçalo há muito tempo”, justificou o deputado.

Os recursos foram solicitados pelos vereadores suplentes Márcio Pimpa e Fabinho Ignácio no sentido de atender uma antiga reivindicação de outras lideranças. De acordo com Pimpa, o deputado tem sido incansável pelo bem-estar da população gonçalense.

“Felício tem ajudado muito a nossa cidade. Conseguimos, inclusive, que uma Ong, de grande importância para os moradores de São Gonçalo, fosse beneficiada com essa verba (270 mil reais). Essa instituição, além da creche, que atende a muitas famílias, oferece cursos profissionalizantes, entre eles: maquiagem, barbeiro, confeitaria cuidador de idosos. Isso qualifica e dá oportunidade às pessoas. Por isso, só temos a agradecer ao deputado, que tem se comprometido com nossa população e olhado com muito carinho e respeito para nossa cidade”, disse.

Para Fabinho Ignácio a ajuda do deputado não tem preço. "Foi uma ótima oportunidade para a população tirar as suas dúvidas e conhecer melhor o trabalho deste deputado que está presente em todo o Estado do Rio de Janeiro", afirmou.

A prestação de contas aconteceu, no Salão Paris 1, que fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 352, Estrela do Norte, São Gonçalo.