As obras no Restaurante do Povo estão bem avançadas. - Divulgação - Foto: Julio Diniz

As obras no Restaurante do Povo estão bem avançadas.Divulgação - Foto: Julio Diniz

Publicado 17/08/2022 09:36

O Restaurante do Povo está a dois passos de ser entregue à população gonçalense. Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, as obras estão bem avançadas, aguardando somente a instalação de alguns equipamentos. A unidade fica na Rua São Pedro, em Alcântara, e vai oferecer três mil refeições diárias, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços.

De acordo com as informações, na fase atual, o local já recebeu os pisos e azulejos, balcões, portas, vasos sanitários, pias e iluminação. Ainda faltam as mesas e cadeiras no refeitório que receberá a população, a rampa de acesso para entrada e saída e a montagem da estação de tratamento de esgoto.

“Quando anunciamos essa obra, eu fiz um pedido especial para que ficasse pronta o mais rápido possível, pois vai beneficiar muitas pessoas com café da manhã e almoço. Muitas pessoas só terão essas refeições todos os dias. E com planejamento e dedicação da equipe, meu pedido está sendo atendido. Em breve entregaremos o restaurante ao povo”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O espaço vai abrigar ainda as salas de administração, armazenamento de lixo, almoxarifado, área de preparo das refeições e sucos. A escolha do local do restaurante, no Centro de Alcântara, se deu por ser um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, um terminal rodoviário, igrejas, entre outros.