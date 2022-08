O grupo Motirô Studio de Dança apresenta o espetáculo "Reticências - O Poder do Silêncio". - Divulgação PMSG

Publicado 18/08/2022 11:02 | Atualizado 18/08/2022 11:06

O Teatro Municipal de São Gonçalo está cheio de atrações no fim de semana. Neste sábado (20), às 19h, o grupo Motirô Studio de Dança apresenta o espetáculo "Reticências - O Poder do Silêncio", dirigido e coreografado por Gilbert Souza.

A apresentação aborda a necessidade de mergulhar nas reticências para resolvermos as situações, além de recordar quem somos, buscando narrar as diversas memórias que foram perdidas ao longo do tempo. O grupo atualmente é composto por 14 integrantes, que utilizam seus corpos para expressar as memórias da vida.

Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos através do número (21) 98006-4908.

No domingo (21), às 11h e às 15h, o Teatro Municipal recebe o espetáculo "As Duas Bonecas Azuis", baseado na história do livro de Janine Rodrigues, lançado pela Editora Piraporiando.

O espetáculo infantil convida os telespectadores para um diálogo sobre a curiosidade , imaginação e um encontro entre o real e o sonho, discutindo também o medo do preconceito. Além disso, a atração também traz questões humanas, com objetivo de promover e criar habilidades de comunicação e convivência.

A apresentação infantil, que busca construir metáforas poéticas pautadas no universo imaginário, tem produção de Simone Machado e direção de Giselle Santyago.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou através do número (21) 97044-7526.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta sexta-feira (19), às 17h, cinco pares de ingressos para o “Reticências: O Poder do Silêncio”, e dez pares de ingressos para a “As Duas Bonecas Azuis” - sendo cinco pares para cada espetáculo.

Reticências: O Poder do Silêncio – Sábado, às 19h. Ingresso: R$ 25.

As Duas Bonecas Azuis – Domingo, às 11h e 15h. Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

O Teatro Municipal de São Gonçalo, fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Classificação etária: livre.