As obras acontecem em diferentes trechos da via conhecida como Estrada de Ipiíba.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 19/08/2022 10:07

A Dona Luci, de 60 anos, moradora há mais de 50 anos do bairro Ipiíba, que caminha quase todos os dias pela Avenida Francisco Azeredo Coutinho vendendo empadas não vai mais andar na lama. Ela ficou feliz e emocionada ao ver as obras no local. “Eu achei que nunca ia ver isso aqui sendo asfaltado. Eu coloquei minha casa à venda por isso, porque não aguentava mais tanta poeira, a estrada escura e perigosa. Agora está ficando lindo”, conta Luci.

As obras acontecem em diferentes trechos da via conhecida como Estrada de Ipiíba e seguirão também por toda a extensão da Estrada da Meia Noite, sendo concluídas ao chegar na Estrada de Santa Izabel, que já recebeu as intervenções. As obras de drenagem e pavimentação vão desafogar o trânsito da região e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“Essa obra foi muito esperada pelos moradores da região. Agora sim os moradores de Ipiíba estão tendo a atenção que merecem e vamos trazer dignidade para quem mora aqui ou precisa passar pelo local todos os dias. As equipes estão trabalhando sem interrupções para melhorar o trânsito e a qualidade de vida dessa população. É uma grande satisfação poder garantir para os moradores que essa obra será entregue”, declarou o prefeito Capitão Nelson.

No trecho dois da Avenida Francisco Azeredo Coutinho foi iniciada a instalação das galerias que vão ajudar na drenagem da água em dias chuvosos. A Estrada da Meia Noite terá mais de 2.400 metros contemplados com pavimentação.