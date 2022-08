O espaço vai atender aos 460 alunos que estudam na unidade de ensino de São Gonçalo. - Divulgação PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 19/08/2022 09:48

Com o objetivo de incentivar o hábito de leitura entre as crianças, foi inaugurada, na quinta-feira (18), a Sala de Leitura Marcia Coutinho, na Escola Municipal Lêda Vargas Giannerini, no bairro Tribobó. Com mais de 800 exemplares, o espaço vai atender aos 460 alunos que estudam na unidade de ensino de São Gonçalo.

“É de extrema importância introduzir o hábito da leitura ainda na infância e é muito significativo que esse espaço seja dentro da escola. Vamos colocar uma colaboradora especialmente no espaço, para que possa estar sempre disponível a ajudar os pequenos. Nosso objetivo é aproximar esse universo enriquecedor de ensino e cultura das crianças”, destacou a diretora da unidade, Maria Cristina Alfradique.

A sala inaugurada conta com uma área para lá de especial: o Espaço Luiz Felipe, uma homenagem ao aluno que tem transtorno do espectro autista e acaba de lançar um livro. Na tarde desta quinta (18), ele participou de uma tarde de autógrafos que contou com a participação de seus colegas de classe e professores.

O livro conta a história de Silbra, um personagem criado com a missão de ser o protetor e amigo dos animais. O herói, cujo nome significa Brasil com as sílabas ao contrário, assume o compromisso de proteger a natureza.

“Criei o Silbra em 2018, ano da Copa do Mundo da Rússia, quando fiquei apaixonado pelo mascote Zabivaka, que era uma figura de um urso, e decidi que o Brasil também teria um mascote e ele seria meu grande herói. O Silbra nasceu diferente dos outros animais da sua espécie, mas percebeu que com seu poder e força poderia ajudar os outros animais da floresta em que ele vivia”, contou Luiz Felipe.

Luiz Felipe de Paula Ribeiro tem 16 anos e cursa o 9º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Lêda Vargas Giannerini. Ele foi diagnosticado com autismo ainda na infância, mesma época em que se apaixonou pelo universo dos desenhos.

“Desde os 6 anos, o Luiz Felipe é apaixonado por ilustrações e desenhos, acredito que seja um dom de Deus. E poder ver essa vitória dele me emociona muito. Ele sabe que ele é capaz, principalmente por conta do apoio que recebe na escola, onde estuda desde o 1º ano e onde sempre foi abraçado e muito amado”, declarou Marluce Aparecida de Paula Ribeiro, mãe de Luiz Felipe.

Ao longo da sua trajetória na escola, Luiz Felipe obteve grande auxílio e incentivo dos professores, em especial de Rosemary Amorim, sua professora de apoio especializado, que foi grande motivadora para que o jovem escrevesse seu primeiro livro.

“O Luiz Felipe sempre se mostrou muito esforçado. Esse livro é fruto de todo o trabalho que desenvolvemos juntos na escola entre os professores, os colegas de turma e, especialmente, o Felipe, que durante todos esses anos se mostrou interessado pela leitura e pelas gravuras”, disse Rosemary, que recebeu uma dedicatória especial no exemplar.