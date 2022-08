O Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo funciona às sextas, das 18h à 1h; sábados, das 12h à 1h; e domingos, das 10h às 22h. - Divulgação PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 19/08/2022 09:54 | Atualizado 19/08/2022 09:58

O fim de semana no Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo, em Neves, será de muito forró. Para oferecer atrações artísticas de qualidade para a população gonçalense, nesta sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21), três grupos subirão ao palco do espaço.

Nesta sexta-feira, às 19h, o cantor Tony Silva sobe ao palco do Centro de Tradições para animar os frequentadores com muito forró. Já no sábado (20), é a vez do grupo Swing Louco, que também se apresentará às 19h. No domingo (21), a apresentação do cantor Cassiano e o Trio Beija-Flor tem início às 16h, para embalar o público com muita música boa.

O espaço funciona às sextas, das 18h à 1h; sábados, das 12h à 1h; e domingos, das 10h às 22h. Além das atrações musicais, o público também encontrar quiosques com comidas típicas nordestinas e peças de artesanato.

Serviço:

O Centro de Tradições Nordestinas Severo, Embaixador Nordestino, fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.