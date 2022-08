Moradores de São Gonçalo têm aulas gratuitas de alongamento no bairro Porto Velho. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

22/08/2022

Qualidade de vida e longevidade. Esses são os principais benefícios do alongamento. A atividade é essencial para manter ou aumentar a flexibilidade muscular e a amplitude dos movimentos por meio do estiramento das fibras musculares.

É isso que os moradores de São Gonçalo estão sendo beneficiados através de aulas gratuitas de alongamento no bairro Porto Velho, através do projeto São Gonçalo em Movimento, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg).



“O alongamento melhora a coordenação motora, ajuda no equilíbrio, previne lesões por exercícios repetitivos, tendinite, dores lombares e cervicais, melhora a postura, aumenta a consciência corporal e ajuda na independência do idoso. Durante as aulas efetuamos movimentos de acordo com a limitação de cada aluno e é gratificante ver o desenvolvimento de cada um”, disse a professora Laila Duarte.



A moradora da Covanca Sidinéia Azeredo, de 75 anos, pratica a atividade há anos, mas foi através do projeto que ela passou a ter o auxílio de um profissional e pôde perceber avanços significativos na sua saúde.



“A geriátrica que me atende disse que meu quadro de saúde melhorou muito desde que entrei nas aulas de alongamento do projeto e que eu não posso parar de fazer. Não falto a uma aula sequer, é meu compromisso com a minha saúde! A professora é muito atenciosa e está sempre nos estimulando, me sinto muito bem”, contou Sidinéia.



Pelo projeto São Gonçalo em Movimento, o alongamento é oferecido para duas turmas na Rua Américo Ribeiro, s/nº, Porto Velho (Igreja N. Sª. das Graças), às segundas, quartas e sextas, das 9h às 10h, e às terças e quintas, das 9h às 10h.



Para quem tiver interesse em participar da atividade basta comparecer até o local da aula e procurar a professora para realizar a inscrição.



O São Gonçalo em Movimento oferece atividades esportivas gratuitas para crianças, adultos e idosos em 60 locais espalhados por todo o município. A lista completa com as modalidades e os locais pode ser conferida no site da Prefeitura de São Gonçalo.