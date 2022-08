O prefeito Capitão Nelson disse que o próximo bairro a ser beneficiado será a Trindade. - Divulgação PMSG

23/08/2022

A Prefeitura de São Gonçao iniciou, na última segunda-feira (22), o programa Ilumina São Gonçalo, que irá substituir todas as lâmpadas da cidade por LED, o que irá garantir uma economia nos custos com energia elétrica de 75%. O serviço de troca de lâmpadas começou na Avenida Albino Imparato, no bairro Jardim Catarina. Na primeira fase, são cerca de 21 mil lâmpadas.

Durante o trabalho por todo o município, serão utilizados 16 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. A meta é instalar, por semana, uma média de 1.200 lâmpadas LED.

"Nós vamos fazer essa substituição em todo o Jardim Catarina. Estamos com muitas equipes trabalhando em prol da população. Em 10 dias, vamos entregar o bairro mais iluminado. E vamos estender o serviço para todo o município", disse o prefeito Capitão Nelson, adiantando que o próximo bairro a ser beneficiado será a Trindade.

Dona Eunice Vieira, de 76 anos, ficou muito feliz com a novidade no bairro e disse que não esperava ver tanta atenção.

“Eu vim morar aqui com uns 17 anos. Conheço tudo nesse bairro. O que estão fazendo pelos moradores agora nos dá muita satisfação. Estávamos esquecidos. Estou muito feliz de ver o local em que eu amo morar sendo bem cuidado”, disse.

Serão seis veículos destinados para atender solicitações de manutenção dos postes que chegarem da população via aplicativo Colab. O trabalho de manutenção vai acontecer através de rotas estabelecidas pela empresa responsável pelo serviço, em conjunto com a Prefeitura. A expectativa é de que sejam feitos reparos em mais de 5 mil pontos por mês.