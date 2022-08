Os rios estão sendo recuperados para evitar transtornos ocasionados por alagamentos. - Divulgação PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 24/08/2022 10:09 | Atualizado 24/08/2022 10:11

A limpeza de rios que vem acontecendo em São Gonçalo já chegou ao Coelho, beneficiando moradores do bairro. Com o programa Limpa Rio, uma parceria do Governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), margens e espelhos d’água, antes assoreados, estão sendo recuperados para evitar transtornos ocasionados por alagamentos.



O trabalho de limpeza do Rio Coelho, um afluente do Rio Alcântara, vem sendo realizado na Rua Expantonic Antônio Romano de Oliveira.



“Essa parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de São Gonçalo, com a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, vem desassoreando os rios do nosso município e dá dignidade à nossa população. Isso mostra a importância de termos um governo atuante e parceiro, que tem responsabilidade com o gonçalense”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso.



Há muitos anos os moradores aguardavam que uma limpeza fosse realizada no Rio Coelho.



“Há 18 anos que nenhum serviço deste tipo era realizado aqui. Os moradores vinham sofrendo com alagamentos, muitas vezes perdendo tudo o que tinham em casa. Qualquer chuva que dava enchia a casa das pessoas. Graças a essa união de esforços entre a Prefeitura e o Estado, estamos vendo isso aqui acontecer”, disse o mecânico automotivo Higor Leandro.



Já a dona de casa Ivanilda Serrano Gomes, não vê a hora do mesmo serviço chegar no Rio Mutondo, que passa na altura da Rua Lealberto Leal, no Galo Branco. Ela disse que no lixo, que fica parado nas partes assoreadas, existem muitos ratos e pode levar riscos a um posto de saúde que fica as margens do rio. "É um fedor muito forte e a água pode entrar no meu quintal caso não seja feito logo o assoreamento", lamenta a moradora.