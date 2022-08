A ex-jogadora da Seleção Brasileira de Handebol, Zezé Salles, que também é coordenadora do projeto, foi convidada para participar do momento e conversar com as alunas. - Divulgação PMSG

A aula de zumba do projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), foi diferente essa semana. A música alta e os passos de dança no núcleo do bairro Lagoinha deram lugar a uma roda de conversa sobre a campanha Agosto Lilás, que busca conscientizar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher.

A ex-jogadora da Seleção Brasileira de Handebol, Zezé Salles, que também é coordenadora do projeto, foi convidada para participar do momento e conversar com as alunas. No bate-papo, ela abordou assuntos da trajetória de vida como atleta, da sua infância em família e também ressaltou o direito da mulher querer e estar onde ela quiser.

"Esse encontro foi maravilhoso, pois conseguimos conversar e frisar para muitas mulheres que a violência não é só a física, mas também emocional. As palavras, as ameaças e os julgamentos também são formas de violência contra a mulher", destacou Zezé Salles.

A campanha Agosto Lilás foi instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, para intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, assim como conscientizar e sensibilizar a população sobre o fim da violência contra a mulher.

"A troca com as alunas foi um momento muito importante. Buscamos trabalhar com as questões sociais, emocionais e psíquicas. Deixamos as alunas à vontade para compartilhar suas histórias. Elas foram ouvidas com muito carinho e atenção. O objetivo dessas aulas temáticas é exatamente esse: elevar e dignificar a cidadania de cada uma", ressaltou a instrutora Flaviana Sousa.

No espaço, foi montado um varal com frases motivacionais sobre o Agosto Lilás, tratando diretamente o tema da violência contra a mulher e formas de empoderamento, gerando longas e construtivas conversas entre alunas, professora e a convidada Zezé Salles.

"Essa é mais uma iniciativa maravilhosa, pois trabalhamos não só o movimento do corpo físico, como também o emocional. Esses encontros, debates e conversas são importantes para ampliarmos o conhecimento de toda população", frisou a presidente da Faesg, Lucilene Pereira.

As aulas do projeto São Gonçalo em Movimento são gratuitas e as inscrições estão abertas. Basta ir até o local da aula no horário, local e dia, e procurar o instrutor responsável.

Núcleo: Lagoinha - Praça da Lagoinha

Endereço: Estrada do Pacheco, 400

Atividade: Zumba

Dias: Quarta e Sexta-Feira

Horário: 6h às 9h