A Operação São Gonçalo Presente visa a garantia da eficácia desses números. Divulgação

Publicado 26/08/2022 09:21

Os índices de criminalidade seguem em queda em São Gonçalo, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP). Em julho deste ano, os dados divulgados registraram uma redução de 50% nos indicadores de roubo a veículos, alcançando o feito de menor número já registrado desde 2011.

Em julho de 2021, os dados indicavam um total de 278 registros de ocorrências em delegacias do município referentes a roubos de veículos, contra 139 casos registrados em 2022, com uma queda de 139 casos a menos neste mesmo período.

Os números são ainda mais favoráveis para os índices de roubo de carga, com 88,66% de diminuição nos registros. Esse é o menor número já alcançado no município desde o ano de 2013. Em julho de 2021, foram registrados 97 casos, obtendo uma queda de 86 registros nos indicadores dessa modalidade comparado ao mesmo período.

"Para garantir a eficácia desses números, a Operação São Gonçalo Presente conta com uma viatura que realiza patrulhamento constante nas ruas Waldir dos Santos e Salvatori, na Água Mineral. As vias são rotas por onde transita boa parte dos veículos de transportes de cargas dentro do município. A parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo também é responsável pelo alcance desses dados, garantindo o avanço na diminuição da criminalidade em toda a cidade", afirmou a Prefeitura de São Gonçalo no texto.