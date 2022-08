O projeto é direcionado a turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II. - Divulgação PMSG

Publicado 25/08/2022 10:27

Os alunos da Creche Pastor Militão Ramos de Oliveira, no bairro Tribobó, viveram a experiência do Projeto Escola Cidadã, nesta quarta-feira (24). A Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), com o apoio do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj), realiza um trabalho para promover a educação no trânsito. O projeto é direcionado a turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II.

“A partir de palestras educativas personalizadas para cada faixa etária, o projeto orienta os alunos desde cedo, para que cresçam conscientes de seu papel no trânsito e para multiplicarem essas informações no dia a dia. Estamos formando uma geração responsável e preocupada em promover um trânsito mais seguro e humano”, disse Fabio Lemos, secretário de Transportes do município.

A equipe utiliza recursos audiovisuais para atrair a atenção dos alunos e discutirem os temas de uma maneira dinâmica e divertida. Os alunos também recebem revistas educativas elaboradas pelo Departamento de Educação no Trânsito, como apoio às aulas, e também kits com jogos da memória e dominós de placas de trânsito. De forma lúdica, os pequenos têm a oportunidade de se familiarizar com as leis e a importância da segurança no trânsito.

Segundo a Prefeitura, o projeto estará acontecendo nos meses de agosto, setembro e outubro.

Para inscrever a sua escola, entre em contato pelo e-mail: semtran.edu@gmail.com.