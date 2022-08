A pintura faz parte do projeto Cidade Ilustrada, que está colorindo toda a cidade. - Divulgação - Foto: Renan Otto

Publicado 25/08/2022 10:18 | Atualizado 25/08/2022 10:21

O viaduto de Maria Paula, mais um local a receber cores pelas mãos dos artistas gonçalenses, já está de cara nova, com a fase final do grafite. Além da pintura abstrata em todo o paredão, o espaço recebeu a ilustração de aves e plantas como cactos, bromélias, espada de São Jorge, costela-de-Adão, entre outras. A pintura faz parte do projeto Cidade Ilustrada, que está colorindo toda a cidade.

O novo viaduto recebe as tintas dos grafiteiros Amanda Cabocla, Dyego Xamp, Eduardo Tex, Gustavo Gut, Igor Skid, Marcelo Alio, Rafael Raf, Siridomuro e Thiago Tr3p. A direção de arte e o design abstrato ficam a cargo de Marcelo Eco, que visitou o local nesta quarta-feira (24) para dar apoio à equipe e acompanhar o andamento do trabalho.

“É muita satisfação ver a cidade sendo transformada assim. Eu sou daqui de São Gonçalo, então posso falar da diferença que notamos pelo município. As pessoas comentam, pedem que a gente faça em outros locais. É um trabalho lindo e a população está gostando”, disse Marcelo Eco.

Em Alcântara, quatro paredões receberam a história do município. Já o viaduto do Colubandê foi colorido em arte abstrata. O viaduto de Marambaia também recebeu o colorido de flores, aves e plantas pelas mãos do artista Siridomuro.

A pintura em grafite faz parte de um movimento de revitalização de toda a cidade, idealizado pelo prefeito Capitão Nelson, que tem o objetivo de valorizar e dar espaço aos artistas locais, ao mesmo tempo em que transforma as paredes dos viadutos em grandes obras de arte ao ar livre. A Secretaria de Turismo e Cultura ficou encarregada de coordenar todo o projeto, cujos custos são arcados pela Secretaria de Meio Ambiente, graças a repasses de compensações ambientais.