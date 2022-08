Os bairros Maria Paula e Novo México estão recebendo duas importantes obras de contenção. - Divulgação PMSG - Renan Otto

Publicado 26/08/2022 09:10

A Prefeitura de São Gonçalo afirmou que os bairros Maria Paula e Novo México estão recebendo duas importantes obras de contenção, nas ruas Expedicionário Félix Marqueti e Frederico Malesherbes Figueiredo. Segundo o Executivo, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano trabalham para proteger e evitar que deslizamentos de terra aconteçam nos locais.

"Na Rua Expedicionário Félix Marqueti, no Novo México, além da contenção de encosta, as equipes realizam obras de drenagem, pavimentação e urbanização. A técnica utilizada é a contenção de talude, que garante a estabilidade do terreno e segurança às construções ao redor, prevenindo acidentes", afirmou o poder público na nota.

Já na Rua Frederico Malesherbes Figueiredo, no bairro Maria Paula, as equipes estão reconstruindo a rede de águas pluviais e fazem obras de contenção em um terreno que desabou. O trabalho inclui a construção de novo calçamento na via.

“Obras de contenção são de extrema importância. Esses moradores, enfim, terão segurança e sossego nos dias de chuva forte. Nossa equipe está trabalhando incansavelmente para entregá-la o mais rápido possível”, disse o prefeito Capitão Nelson.