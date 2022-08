A substituição para lâmpadas em led vai acontecer em todo o município. - Divulgação PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 29/08/2022 13:20 | Atualizado 29/08/2022 13:26

O programa Ilumina São Gonçalo, em sua primeira semana, já trocou cerca de 1.500 lâmpadas em 30 ruas no Jardim Catarina, que é o primeiro bairro contemplado com a iluminação de led. A substituição vai acontecer em todo o município, por determinação do prefeito Capitão Nelson, e garantirá uma economia nos custos de energia elétrica de 75%. Nesta primeira fase, acontecerá a troca de cerca de 21 mil lâmpadas.

"A escuridão, que durante anos foi problema para vários moradores do Jardim Catarina, vai dando lugar à nova iluminação de led que vem sendo instalada. Uma nova realidade para um dos maiores bairros de São Gonçalo", afirmou o Executivo gonçalense no texto.

Segundo a Prefeitura, desde o primeiro dia, o prefeito Capitão Nelson fez questão de acompanhar os trabalhos, que estão sendo executados em ritmo acelerado para levar iluminação de qualidade a todo o Jardim Catarina.

"Sabemos das dificuldades vividas pelos moradores e conseguimos, através do trabalho integrado da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especias e da Subsecretaria de Iluminação Pública, implantar o Ilumina São Gonçalo, com qualidade e rapidez. Além das novas lâmpadas de led, vamos acelerar o trabalho de manutenção, atendendo às solicitações dos moradores de toda a cidade", afirmou o prefeito.

Moradores da Ipuca, na Rua Miguel Glinka, próximo à Rodovia BR-101, relataram os transtornos que sofriam com os anos que passaram sem iluminação adequada nesse trecho do bairro.

“Aqui nessa parte da rua havia apenas dois postes com lâmpada acesa. Dois postes pra iluminar essa parte toda! A gente vinha se escorando pelas paredes para não pisar em falso ou cair", disse o bombeiro hidráulico Reginaldo Borges, de 53 anos, ao relatar as dificuldades que enfrentava quando voltava à noite para casa, após sua jornada de trabalho.

Robson Siqueira, morador do Jardim Catarina há 49 anos, contou que até mesmo os moradores, por conta própria, providenciavam iluminação para não ficar às escuras.

“Eu trabalhava em uma empresa de ônibus, chegava aqui entre 2h30 e 3h e vinha andando. Era uma iluminação intercalada, uma lâmpada ou outra que funcionava. Alguns moradores chegavam a instalar lâmpadas por conta própria nos postes que eram mais baixos para não ficarmos completamente no escuro”, contou o eletricista de automóveis.

Durante o trabalho por toda cidade, serão utilizados 16 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. A meta é instalar, por semana, uma média de 1.200 lâmpadas led.

Após a substituição, rotas de manutenção serão estabelecidas entre a empresa responsável e a Prefeitura, e seis veículos serão disponibilizados exclusivamente para o serviço. Além da manutenção, a população pode solicitar a troca através do aplicativo Colab. A expectativa é de que sejam feitos reparos em mais de 5 mil pontos por mês.